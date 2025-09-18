onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Türkiye'de İyi Çay Olmaz:" Rize Çayını Sevmediğini Dile Getiren İlber Ortaylı Gündem Oldu

"Türkiye'de İyi Çay Olmaz:" Rize Çayını Sevmediğini Dile Getiren İlber Ortaylı Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 13:05

İlber Ortaylı, son programında çay ve mandalina üzerine yaptığı çarpıcı yorumlarla gündemi salladı. Rize çayını sevmediğini söyleyen Ortaylı, “Rizeliler çay yerine mandalina yetiştirsin, dünyanın en güzel mandalinası orada” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Ortaylı'nın açıklamaları:

İlber Ortaylı, geçtiğimiz gün katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

İlber Ortaylı, geçtiğimiz gün katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Önce çayı çok sevdiğini, fakat Rize çayını sevmediğini dile getiren Ortaylı, 'Rize çayını sevmiyorum. Rizeliler bir an önce yerine diktikleri çayları alıp, mandalinaları geri getirsin. Dünyanın en güzel mandalinası Rize'de yetişir. Sivri akıllı biri bunlara çay şey yapmış. Türkiye'de iyi çay olmaz. Hint'ten, Çin'den getirirsin.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın