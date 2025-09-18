onedio
NASA Açıkladı: Yıllar Sonra Güneş Yeniden "Uyanıyor"

NASA Açıkladı: Yıllar Sonra Güneş Yeniden "Uyanıyor"

NASA
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
18.09.2025 - 09:46
18.09.2025 - 09:46

Bilim insanlarının yıllardır düşük aktivitede kalmasını beklediği Güneş, şaşırtıcı bir şekilde yeniden hareketlenmeye başladı. NASA’ya göre artan güneş fırtınaları ve patlamalar, iletişim sistemlerinden elektrik şebekelerine kadar pek çok alanda risk oluşturuyor.

Artan güneş aktivitesi, radyo kesintilerine, uydu hasarına ve hatta elektrik şebekesi arızalarına yol açabilir.

Artan güneş aktivitesi, radyo kesintilerine, uydu hasarına ve hatta elektrik şebekesi arızalarına yol açabilir.

NASA’nın 9 Eylül 2025’te çektiği son görüntüler, güneşin beklenenden çok daha aktif hale geldiğini gösteriyor. Normalde 11 yıllık döngüler halinde işleyen güneş aktivitesi, 1980’lerden 2008’e kadar düzenli olarak azalma eğilimindeydi. Bilim insanları bu düşüşün devam edeceğini öngörüyordu. Ancak 2008’den bu yana tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Güneş yeniden canlanmaya başladı.

Jamie Jasinski, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüm işaretler düşük aktivitenin süreceğine işaret ediyordu. Bu gidişatın tersine dönmesi bizler için sürpriz oldu. Güneş yavaş yavaş uyanıyor,” dedi.

Jamie Jasinski, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüm işaretler düşük aktivitenin süreceğine işaret ediyordu. Bu gidişatın tersine dönmesi bizler için sürpriz oldu. Güneş yavaş yavaş uyanıyor,” dedi.

Dünya'ya etkileri neler olacak?

Güneş’te artan patlamalar ve koronal kütle atımları (CME) özellikle iletişim sistemlerini riske atıyor. Bu olaylar radyo kesintilerine, GPS hatalarına, uydu arızalarına ve elektrik şebekelerinde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Aynı zamanda, bu yüklü parçacıklar Dünya’nın manyetik alanını etkileyerek kuzey ve güney ışıklarının olağanüstü güçlü bir şekilde görülmesine neden oluyor.

Tarih boyunca astronomlar güneş döngülerini yakından takip etti. 1790-1830 yılları arasında güneşin yaklaşık 40 yıl boyunca olağan dışı bir şekilde minimum aktivitede kaldığı biliniyor. Ancak bunun neden yaşandığı hâlâ gizemini koruyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum.
