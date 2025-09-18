NASA Açıkladı: Yıllar Sonra Güneş Yeniden "Uyanıyor"

Dünya'ya etkileri neler olacak?

Güneş’te artan patlamalar ve koronal kütle atımları (CME) özellikle iletişim sistemlerini riske atıyor. Bu olaylar radyo kesintilerine, GPS hatalarına, uydu arızalarına ve elektrik şebekelerinde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Aynı zamanda, bu yüklü parçacıklar Dünya’nın manyetik alanını etkileyerek kuzey ve güney ışıklarının olağanüstü güçlü bir şekilde görülmesine neden oluyor.

Tarih boyunca astronomlar güneş döngülerini yakından takip etti. 1790-1830 yılları arasında güneşin yaklaşık 40 yıl boyunca olağan dışı bir şekilde minimum aktivitede kaldığı biliniyor. Ancak bunun neden yaşandığı hâlâ gizemini koruyor.