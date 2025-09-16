Tuşlu Telefonlar Geri Dönüyor: Birçok Yetişkin ve Genç İnternetsiz Yaşama Yöneliyor
Hayatımızı kolaylaştıran akıllı telefonlar, aynı zamanda zihinsel yorgunluğun ve dikkat dağınıklığının da en büyük kaynaklarından biri haline geldi. Sosyal medya, sürekli gelen bildirimler ve bitmeyen ekran süresi birçok kişiyi bunaltınca, farklı bir yol arayışı başladı. Artık hem yetişkinler hem de gençler, yalnızca arama ve mesajlaşma imkanı sunan basit telefonlara yönelerek daha sakin, odaklı ve gerçek bağlara dayalı bir yaşamı tercih ediyor.
Günümüzde teknolojiden tamamen kopmak neredeyse imkansız.
Bu hareket sadece nostaljik bir akım değil; dijital minimalizme ve daha bilinçli bir yaşama doğru büyüyen küresel bir dönüşüm diyebiliriz.
Peki insanlar neden bu değişimi yapıyor?
