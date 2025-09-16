Uzmanlar Uyardı: Köpeklerin Patisini Yalaması Sağlık Problemine İşaret Edebilir
Köpek sahipleri patilerini sık sık yalayan dostlarına daha dikkatli bakmalı. İlk bakışta sevimli bir alışkanlık gibi görünen bu davranış, cilt tahrişi, iltihap veya eklem rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Uzmanlar, özellikle sonbahar ve kış aylarında bu davranışın arttığını belirtiyor ve köpeklerin patilerinin düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor.
İşte detaylar...
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte uzmanlar sürekli olarak patisini yalayan tüylü dostlarımız hakkında ufak bir uyarıda bulundu.
Evcil hayvanlarımız sözlü olarak kendilerini ifade edemedikleri için, davranışlarındaki değişiklikler onların sağlığı hakkında önemli ipuçları veriyor.
Peki köpeklerin patilerini yalaması ne anlama geliyor?
