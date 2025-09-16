onedio
Uzmanlar Uyardı: Köpeklerin Patisini Yalaması Sağlık Problemine İşaret Edebilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 12:41

Köpek sahipleri patilerini sık sık yalayan dostlarına daha dikkatli bakmalı. İlk bakışta sevimli bir alışkanlık gibi görünen bu davranış, cilt tahrişi, iltihap veya eklem rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Uzmanlar, özellikle sonbahar ve kış aylarında bu davranışın arttığını belirtiyor ve köpeklerin patilerinin düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte uzmanlar sürekli olarak patisini yalayan tüylü dostlarımız hakkında ufak bir uyarıda bulundu.

Evcil hayvanlarımız sözlü olarak kendilerini ifade edemedikleri için, davranışlarındaki değişiklikler onların sağlığı hakkında önemli ipuçları veriyor.

Uzmanlar, patileri yalamanın sık görülen bir davranış olduğunu ancak çoğu zaman göz ardı edildiğini belirtiyor.

Peki köpeklerin patilerini yalaması ne anlama geliyor?

Soğuk ve Nemli Hava Pati Sağlığını Etkiliyor

Yağmur, çamur ve don, köpeklerin patilerini tahriş edebilir, iltihaplanmalara yol açabilir. Islak dış ortamdan sıcak iç mekâna geçiş, köpeklerin patilerinde kuruluk ve kaşıntıya neden olabilir. Bu yüzden sonbahar ve kış aylarında patileri yalama davranışı artabilir.

Mevsim Değişiklikleri Rahatsızlık Verebilir

İnsanlar gibi köpekler de soğuk havalarda eklem ve cilt rahatsızlıkları yaşayabilir. Chapman, “İstatistikler, patileri yalama davranışının sonbahar ve kış aylarında arttığını gösteriyor. Köpekler yürüyüşlerde daha yavaş hareket ediyor ve patilerini daha sık yalıyor; bu, merak değil, rahatsızlığın göstergesidir” diyor.

Patilerin Sağlığını Korumak İçin Basit Önlemler

Uzmanlar, mevsimsel rahatsızlığı azaltmak için bazı doğal yöntemler öneriyor:

  • Yıkayın: Dışarıdan gelen alerjen ve tahriş edici maddeleri temizlemek için patileri düzenli yıkayın.

  • Kurulayın: Özellikle pati aralarını iyice kurulayın; nem yaralara ve tahrişe yol açabilir.

  • Koruyucu balm sürün: Yürüyüş öncesi patilere balm uygulamak çatlamayı önler.

  • Tüyleri düzenli kesin: Patilerin ve pati aralarındaki tüyleri kısa tutmak, çamur ve karın birikmesini engeller.

  • Aşırı yalama ve davranış değişikliklerini takip edin: Normalden fazla yalama veya farklı davranışlar gözlemliyorsanız dikkat edin.

  • Kimyasal tuzlara dikkat edin: Kışın yolların tuzlu ve kimyasal olabileceğini unutmayın; yürüyüş güzergahlarını buna göre seçin.

  • Veteriner kontrolü: Yeni veya farklı semptomlar görürseniz mutlaka veterinerinize danışın.

