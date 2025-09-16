Uzmanlar Uyardı: Köpeklerin Patisini Yalaması Sağlık Problemine İşaret Edebilir

Soğuk ve Nemli Hava Pati Sağlığını Etkiliyor

Yağmur, çamur ve don, köpeklerin patilerini tahriş edebilir, iltihaplanmalara yol açabilir. Islak dış ortamdan sıcak iç mekâna geçiş, köpeklerin patilerinde kuruluk ve kaşıntıya neden olabilir. Bu yüzden sonbahar ve kış aylarında patileri yalama davranışı artabilir.

Mevsim Değişiklikleri Rahatsızlık Verebilir

İnsanlar gibi köpekler de soğuk havalarda eklem ve cilt rahatsızlıkları yaşayabilir. Chapman, “İstatistikler, patileri yalama davranışının sonbahar ve kış aylarında arttığını gösteriyor. Köpekler yürüyüşlerde daha yavaş hareket ediyor ve patilerini daha sık yalıyor; bu, merak değil, rahatsızlığın göstergesidir” diyor.

Patilerin Sağlığını Korumak İçin Basit Önlemler

Uzmanlar, mevsimsel rahatsızlığı azaltmak için bazı doğal yöntemler öneriyor: