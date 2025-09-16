onedio
20 Erkeği Aynı Anda Aldattı: Sevgililerine iPhone Aldırarak Ev Alan Kadının İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 10:56

Çin’de dokuz yıl önce yaşanan bir olay sosyal medyada yeniden gündeme oturdu. Genç bir kadın, aynı anda 20 erkekle görüşerek her birinden iPhone almayı başardı. Daha sonra bu telefonları satarak elde ettiği parayla evin peşinatını ödeyen kadın, hem zekasıyla hem de yarattığı tartışmalarla hala konuşulmaya devam ediyor.

İşte detaylar...

Çin’de dokuz yıl önce yaşanan sıra dışı bir olay sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bir kadının, aynı anda 20 erkekle görüşüp her birinden iPhone istemesi ve telefonları satarak ev peşinatı için para biriktirmesi, milyonlarca kişi tarafından konuşuluyor.

Hikayenin yeniden gündeme gelmesinin sebebi ise son günlerde Çin’de ortaya çıkan farklı bir dolandırıcılık olayı.

Söz konusu kadın, yalnızca altı ay içinde 20 erkekle görüşmeyi başarmıştı. Her birinden yeni çıkan iPhone 7 talep eden kadın, telefonları ikinci el piyasasında satarak yaklaşık 120 bin yuan (yaklaşık 702 bin TL) elde etti. Topladığı bu parayla da bir evin peşinatını ödemeyi başardı.

