20 Erkeği Aynı Anda Aldattı: Sevgililerine iPhone Aldırarak Ev Alan Kadının İlginç Hikayesi
Çin’de dokuz yıl önce yaşanan bir olay sosyal medyada yeniden gündeme oturdu. Genç bir kadın, aynı anda 20 erkekle görüşerek her birinden iPhone almayı başardı. Daha sonra bu telefonları satarak elde ettiği parayla evin peşinatını ödeyen kadın, hem zekasıyla hem de yarattığı tartışmalarla hala konuşulmaya devam ediyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin’de dokuz yıl önce yaşanan sıra dışı bir olay sosyal medyada yeniden gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hikayenin yeniden gündeme gelmesinin sebebi ise son günlerde Çin’de ortaya çıkan farklı bir dolandırıcılık olayı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın