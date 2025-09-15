onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Yunanistan Basketbol Takımı Oyuncusu Giannis, Yayınına Türk Bayrağı Atanlara Sinirlendi

Yunanistan Basketbol Takımı Oyuncusu Giannis, Yayınına Türk Bayrağı Atanlara Sinirlendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.09.2025 - 23:43

Yunanistan Basketbol Takımı'nda oynayan Giannis, geçtiğimiz saatlerde TikTok'ta bir canlı yayın açtı. TikTok kullanıcıları ise yayında Giannis'e Türk bayrağı emojisi attı. Bu duruma sinirlenen oyuncu, 'Atmayın şu Türk bayrağını' diyerek ateş püskürdü!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Basketbol oyuncusu Giannis, yaptığı TikTok canlı yayınında Türk bayrağı atılması üzerine öfkelendi.

Akabinde canlı yayını kapattı.

Akabinde canlı yayını kapattı.

O anlar sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu. X kullanıcıları birbirinden farklı yorumlar yaptı.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın