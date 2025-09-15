Yunanistan Basketbol Takımı Oyuncusu Giannis, Yayınına Türk Bayrağı Atanlara Sinirlendi
Yunanistan Basketbol Takımı'nda oynayan Giannis, geçtiğimiz saatlerde TikTok'ta bir canlı yayın açtı. TikTok kullanıcıları ise yayında Giannis'e Türk bayrağı emojisi attı. Bu duruma sinirlenen oyuncu, 'Atmayın şu Türk bayrağını' diyerek ateş püskürdü!
Basketbol oyuncusu Giannis, yaptığı TikTok canlı yayınında Türk bayrağı atılması üzerine öfkelendi.
Akabinde canlı yayını kapattı.
