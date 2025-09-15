2030 Yılında İş Dünyasında Hangi Beceriler Önem Kazanacak?
2030 yılına doğru iş dünyasının dengeleri büyük bir değişim sürecine giriyor. Şirketler yalnızca teknik bilgiye sahip çalışanları değil, aynı zamanda bu bilgiyi stratejiye dönüştürebilen, farklı alanlarla ilişkilendirebilen ve insanlarla güçlü bağlar kurabilen kişileri öncelikli hale getirecek.
Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte iş hayatındaki beklentiler de ona göre şekilleniyor.
İşverenlerin beklentileri incelendiğinde, yapay zekâ ve büyük veri alanındaki yetkinlikler, teknolojik okuryazarlık, analitik düşünme ve yaratıcı problem çözme geleceğin vazgeçilmezleri arasında.
Bugün ikinci planda görülen bazı alanların da hızla değer kazanacağı öngörülüyor.
Geleceğe hazırlanmak isteyenler için yol haritası da netleşiyor.
