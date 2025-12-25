25 Aralık’ta Dünyanın Sonunun Geleceğini Söyleyen Ebo Noah, Tufanın Ertelendiğini Açıkladı

Gana’da yaşayan ve kendisinin peygamber olduğunu iddia eden Ebo Noah, özellikle TikTok’ta yaptığı yayınlarla geniş çapta kişileri kandırmayı başardı. Tanrı tarafından görevlendirildiğini söyleyen sahte peygamber, 25 Aralık’ta 3 yıl sürecek yağmur yağışının başlayacağını iddia ederek tekne inşa etmeye başladı.

10 tane tekne inşa eden ve insanları tufandan kurtulabilmek için teknelerine çağıran Ebo Noah, çok sayıda kişiden de bağış topladı. Bugün ise açıklamada bulunan Ebo Noah, dünyanın sonunu getirecek tufanın Tanrı tarafından ertelendiğini söyledi.