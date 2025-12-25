onedio
Gündem
Gündem
25 Aralık’ta Dünyanın Sonunun Geleceğini Söyleyen Ebo Noah, Tufanın Ertelendiğini Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
25.12.2025 - 10:04

Gana’da yaşayan ve kendisinin peygamber olduğunu iddia eden Ebo Noah, özellikle TikTok’ta yaptığı yayınlarla geniş çapta kişileri kandırmayı başardı. Tanrı tarafından görevlendirildiğini söyleyen sahte peygamber, 25 Aralık’ta 3 yıl sürecek yağmur yağışının başlayacağını iddia ederek tekne inşa etmeye başladı.

10 tane tekne inşa eden ve insanları tufandan kurtulabilmek için teknelerine çağıran Ebo Noah, çok sayıda kişiden de bağış topladı. Bugün ise açıklamada bulunan Ebo Noah, dünyanın sonunu getirecek tufanın Tanrı tarafından ertelendiğini söyledi.

Kendini peygamber ilan eden Ebo Noah, geçtiğimiz ağustos ayında TikTok’tan yaptığı yayında 25 Aralık’ta, Noel’de dünyanın sonunun geleceğini açıkladı.

O tarihten itibaren sık sık paylaşımda bulunan Ebo Noah, 25 Aralık’ta başlayacak ve 3 yıl sürecek yağmur nedeniyle dünyanın sonunun geleceğini iddia etti.

TikTok’ta paylaştığı görüntülerde tekne inşa etmeye başlayan sahte peygamber, maliyetler için milyonlarca lira bağış da topladı.

İnşa edilen teknelerden görüntüler 👇

Ebo Noah 24 Aralık'ta hava durumunu kontrol ederken. 👇

Ebo Noah’a göre dünyanın sonunu getirecek gün geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ganalı sahte peygambere inanan bazı kişilerin aileleri ve eşyalarıyla birlikte teknelere doğru gittiği görüldü. Komşu ülkelerden bile gelenlerin olduğu iddia edildi.

25 Aralık’ın gelmesiyle kameraların karşısına geçen Ebo Noah, yeni bir “vahiy” aldığını söyledi ve Tanrı’nın dualar sayesinde tufanı ertelediğini iddia etti.

Ebo Noah, “Tanrı bize, hepimizi alacak çadırın yanı sıra daha fazla gemi inşa edebilmemiz için biraz zaman verdi. Bu yüzden yarın kimsenin herhangi bir yere koşmasına gerek yok. Bilet satmıyorum, kimseden para almıyorum; lütfen evinizde kalın ve kendinize iyi bakın,” dedi.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
