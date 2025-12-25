25 Aralık’ta Dünyanın Sonunun Geleceğini Söyleyen Ebo Noah, Tufanın Ertelendiğini Açıkladı
Gana’da yaşayan ve kendisinin peygamber olduğunu iddia eden Ebo Noah, özellikle TikTok’ta yaptığı yayınlarla geniş çapta kişileri kandırmayı başardı. Tanrı tarafından görevlendirildiğini söyleyen sahte peygamber, 25 Aralık’ta 3 yıl sürecek yağmur yağışının başlayacağını iddia ederek tekne inşa etmeye başladı.
10 tane tekne inşa eden ve insanları tufandan kurtulabilmek için teknelerine çağıran Ebo Noah, çok sayıda kişiden de bağış topladı. Bugün ise açıklamada bulunan Ebo Noah, dünyanın sonunu getirecek tufanın Tanrı tarafından ertelendiğini söyledi.
Kendini peygamber ilan eden Ebo Noah, geçtiğimiz ağustos ayında TikTok’tan yaptığı yayında 25 Aralık’ta, Noel’de dünyanın sonunun geleceğini açıkladı.
İnşa edilen teknelerden görüntüler 👇
Ebo Noah 24 Aralık'ta hava durumunu kontrol ederken. 👇
Ebo Noah’a göre dünyanın sonunu getirecek gün geldi.
