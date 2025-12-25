Türkçe'yi Bildiğini İddia Edenler! Yazım Yanlışı Var mı Yok mu?

“Herkes Türkçe biliyor” diyenler bir adım öne çıksın… Ama dur! Bildiğini sanmakla gerçekten bilmek aynı şey değil. Bu testte karşına çıkan cümleleri dikkatle inceleyecek, yazım yanlışı var mı yok mu karar vereceksin. Bazıları fazlasıyla yanıltıcı olabilir, bizden söylemesi!

Hazırsan ve kendine güveniyorsan başla!