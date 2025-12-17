C2 Seviye Twitter(X) Dili ve Edebiyatı! Full Çekmek Kolay Olmayacak!
Twitter (X), özellikle Türkiye’de bir sosyal medya platformundan çok daha fazlası: bir mizah merkezi, bir politik meydan, bir goygoy laboratuvarı ve bazen de toplu terapi alanı. Ekran süren 16 saatin altındaysa bu testte başarılı olmaz biraz zor!
Hazır mısın? Çünkü timeline’ı kaydırırken güldüğün o şeyler şimdi soruda karşına çıkacak!
1. Bu beyefendi kim olarak bilinir?
2. Özge'nin nişanı için 'en kötüsünden' dediği şey nedir?
3. Filmi çekilse hayatını Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istemediği ünlüler arasında kim var?
4. Bu hanımefendiyi hangi tür bir twite cevap verirken kullanırsınız?
5. Bu kediye ne oldu?
6. Boşluğu doldurun; 'Öğretmenim okumayı öğrettin ..... ......''
7. Taşkın Metin isimli kullanıcının sloganı nedir?
8. Etüt alanının diğer iki gerçek sahibi kimdir?
9. Aydın'da hapis cezasıyla aranan kişi, polislerin yaptığı hangi şakaya güldüğü için yakalanmıştır?
10. Bu hanımefendi Kabedeki yakışıklı erkekleri kime benzetmiştir?
