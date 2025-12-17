C2 Seviye Twitter(X) Dili ve Edebiyatı! Full Çekmek Kolay Olmayacak!

Twitter (X), özellikle Türkiye’de bir sosyal medya platformundan çok daha fazlası: bir mizah merkezi, bir politik meydan, bir goygoy laboratuvarı ve bazen de toplu terapi alanı. Ekran süren 16 saatin altındaysa bu testte başarılı olmaz biraz zor!

Hazır mısın? Çünkü timeline’ı kaydırırken güldüğün o şeyler şimdi soruda karşına çıkacak!