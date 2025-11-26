Tarihin Tahtında Yerini Al: Seni Hangi Lider Temsil Ediyor?
Bazılarımız doğuştan lider, bazılarımız ise doğru anda ortaya çıkan güçleriyle hükmetmeyi öğrenir. Peki senin yönetici ruhun tarih boyunca kimi yansıtıyor? Yoksa senin tarzın daha modern bir liderliğe mi yakın? Bu test, karakterinin derinliklerinde saklı hükümdarı ortaya çıkaracak!
Haydi başlayalım!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir krizi çözmen gereken anda ilk refleksin ne olur?
4. Sence bir liderin en büyük gücü nedir?
5. Senin diğer insanlardan farklı olduğunu düşündüğün özelliğin ne?
6. Bir savaş çıksa ordunu nasıl yönetirdin?
7. Boş zamanında en çok ne yaparsın?
8. Aşağıdaki ortamlardan birini seç ve seni yansıtsın!
9. Seni yansıtmasını istediğin bir hayvan seç!
10. Son olarak, hisset ve bir sembol seç!
Kleopatra
Boudicca
Kraliçe Victoria
Hürrem Sultan
Fatih Sultan Mehmet
Julius Caesar
Selçuklu Sultanı Melikşah
Vladimir Putin
