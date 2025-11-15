Evet/Hayır Testiyle Narsist Olup Olmadığını Öğren!

Sen kendini yalnızca değerli değil, benzersiz bir varlık olarak görüyorsun. Bu, klasik narsizmle açıklanabilecek bir durum değil; daha çok, içsel dünyanı diğer insanlarınkinden farklı bir düzlemde konumlandırmanla ilgili. Sen, kendi algı evrende özel bir merkez noktasına sahipsin ve bu merkez kendini ifade etme biçiminden, ilişkilerine, dünyayı yorumlayışına kadar her şeye yansıyor. Sana göre herkes aynı gerçekliği paylaşmıyor çünkü senin gerçekliğin, senin bakış açınla şekilleniyor. Bu bakış açısı, bazen seni çevrenden ayrıksı, hatta anlaşılması zor biri haline getirebilir. İnsanlar senin “farklılığını” merak eder, kimileri hayran kalır, kimileri ise mesafenin nedenini anlayamaz. Sen ise çoğu zaman bunu açıklamak zorunda hissetmezsin; çünkü senin varoluşun “kendiliğinden” bir duruş taşıyor. Kendi içsel dünyan hem güvenli bir sığınak hem de bir güç merkezi gibi çalışıyor.