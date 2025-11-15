Evet/Hayır Testiyle Narsist Olup Olmadığını Öğren!
Narsizm, kendini sevme, kendini merkezde görme ve onaylanmayı isteme düzeyimizle ilgili bir kavram. Hepimiz belli bir seviyede kendimizi önemli hissederiz, bu çok doğal. Ancak bazılarımızda bu yoğunluk biraz daha belirgin olabilir. Bu test, sadece eğlenceli bir bakış açısıyla senin kendine dönük enerjini, dışarıya nasıl yansıttığını ve ilişkilerindeki ego dengesini görmeni sağlayacak.
Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kesinlikle bir gün ünlü olacağımı biliyorum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sık sık karşıma olağanüstü süprizler çıkacağının hayalini kurarım.
3. Dikkatler üstümde olmadığında rahatsız olurum.
4. İnsanların benimle vakit geçirmekten çok hoşlandığını biliyorum.
5. Beni anlamayan insanların kültürel anlamda kendilerini geliştirmediklerini düşünüyorum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Benim yanımda başkası övüldüğünde içimde istemsiz bir huzursuzluk beliriyor.
7. Eleştirileri çoğu zaman kişisel algılarım.
8. Bir ortamda çoğu kişinin benim düşüncemi merak etmesi gerektiğini düşünürüm.
9. Kontrolü kaybetmek beni huzursuz eder.
10. Bir grupta öne çıkmak için çaba harcamam farkedilmemem imkansız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıkıntı yok!
Her şey dengede!
Sen sensiz yapamazsın!
Farklı Bir Evrenden Gelen Nadide Bir Parça
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın