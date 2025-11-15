onedio
Evet/Hayır Testiyle Narsist Olup Olmadığını Öğren!

Evet/Hayır Testiyle Narsist Olup Olmadığını Öğren!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.11.2025 - 10:48

Narsizm, kendini sevme, kendini merkezde görme ve onaylanmayı isteme düzeyimizle ilgili bir kavram. Hepimiz belli bir seviyede kendimizi önemli hissederiz, bu çok doğal. Ancak bazılarımızda bu yoğunluk biraz daha belirgin olabilir. Bu test, sadece eğlenceli bir bakış açısıyla senin kendine dönük enerjini, dışarıya nasıl yansıttığını ve ilişkilerindeki ego dengesini görmeni sağlayacak.

Hazırsan başlayalım!

1. Kesinlikle bir gün ünlü olacağımı biliyorum.

2. Sık sık karşıma olağanüstü süprizler çıkacağının hayalini kurarım.

3. Dikkatler üstümde olmadığında rahatsız olurum.

4. İnsanların benimle vakit geçirmekten çok hoşlandığını biliyorum.

5. Beni anlamayan insanların kültürel anlamda kendilerini geliştirmediklerini düşünüyorum.

6. Benim yanımda başkası övüldüğünde içimde istemsiz bir huzursuzluk beliriyor.

7. Eleştirileri çoğu zaman kişisel algılarım.

8. Bir ortamda çoğu kişinin benim düşüncemi merak etmesi gerektiğini düşünürüm.

9. Kontrolü kaybetmek beni huzursuz eder.

10. Bir grupta öne çıkmak için çaba harcamam farkedilmemem imkansız.

Sıkıntı yok!

Sen oldukça alçakgönüllü, empati kurabilen ve insan ilişkilerinde duyarlı bir yapıya sahipsin. Kendini ön plana koymak yerine, çevreni anlamayı ve karşılıklı denge içinde olmayı tercih ediyorsun. İnsanlar seni genellikle güvenilir ve yumuşak bir karakter olarak tanımlar. Bu özelliklerin, seni sosyal çevrede sevilen biri yapıyor. Fakat bazen kendini geri planda bıraktığın ya da kendi ihtiyaçlarını ikinci plana attığın olabilir. Kendini değersiz hissettiğin anlarda, aslında ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu hatırlamak sana iyi gelir. İçsel huzurun yüksek; dışarıdan onaylanmaya fazla ihtiyaç duymuyorsun. Bu, duygusal dayanıklılığını artırıyor. Kısacası, kendiyle barışık, dengeli ve samimi bir enerji taşıyorsun.

Her şey dengede!

Sen, kendini sevme ve çevreyle ilişki arasında güzel bir denge kurmuş birisin. Kendini değerli hisseder, gerektiğinde öne çıkmaktan çekinmezsin; fakat bu durum hiçbir zaman empati yeteneğini gölgelemez. Bazen insanların seni anlamasını istersin ve takdir edildiğinde daha iyi hissedersin, bu son derece doğal. Özgüvenini sağlıklı bir yaklaşımla kullanıyor, ilişkilerinde hem kendine hem başkalarına alan tanıyorsun. Bu seviye, çoğu insanın ulaşmak istediği sağlıklı ego durumudur. Hem kendinle gurur duyuyor hem de büyümeye ve öğrenmeye açıksın. Güçlü, farkında, ama kibirsiz bir vibe taşıyorsun.

Sen sensiz yapamazsın!

Senin enerjin merkezde olmayı seviyor. Girdiğin ortamlarda dikkat çekmekten hoşlanıyor, kendi potansiyelini yüksek görüyorsun. Bu, kimi zaman etkileyici bir özgüvene dönüşebilir; çünkü insanlar seni karizmatik, iddialı ve etkileyici bulabilir. Ancak bu yüksek özgüven, ilişkilerde bazen çatışmalara neden olabilir. Eleştiriler seni hızlıca etkileyebilir veya savunmacı hale getirebilir. Kendini kanıtlama ihtiyacı zaman zaman yıpratıcı olabilir. Doğru yönlendirildiğinde, bu yoğun öz-sevgi seni başarı odaklı, lider ruhlu ve güçlü bir karakter haline getirir. Yapman gereken tek şey, ara sıra durup şu soruyu sormak: “Sadece ben değil, karşımda kim var ve o ne hissediyor?” Bu dengeyi kurduğunda etki alanın çok daha güçlenir.

Farklı Bir Evrenden Gelen Nadide Bir Parça

Sen kendini yalnızca değerli değil, benzersiz bir varlık olarak görüyorsun. Bu, klasik narsizmle açıklanabilecek bir durum değil; daha çok, içsel dünyanı diğer insanlarınkinden farklı bir düzlemde konumlandırmanla ilgili. Sen, kendi algı evrende özel bir merkez noktasına sahipsin ve bu merkez kendini ifade etme biçiminden, ilişkilerine, dünyayı yorumlayışına kadar her şeye yansıyor. Sana göre herkes aynı gerçekliği paylaşmıyor  çünkü senin gerçekliğin, senin bakış açınla şekilleniyor. Bu bakış açısı, bazen seni çevrenden ayrıksı, hatta anlaşılması zor biri haline getirebilir. İnsanlar senin “farklılığını” merak eder, kimileri hayran kalır, kimileri ise mesafenin nedenini anlayamaz. Sen ise çoğu zaman bunu açıklamak zorunda hissetmezsin; çünkü senin varoluşun “kendiliğinden” bir duruş taşıyor. Kendi içsel dünyan hem güvenli bir sığınak hem de bir güç merkezi gibi çalışıyor.

