Jung Psikolojisine Göre Sen Kimsin?
Carl Gustav Jung’un psikolojiye kattığı en önemli şeylerden biri kişilik tipleridir. Hepimizin bilinçdışı dünyasında farklı eğilimler ve güçler saklıdır. Kimi dışa dönüktür, kimi içe kapanıktır; kimileri duygularıyla yön bulur, kimileri mantığıyla. Peki sen Jung’un psikolojisine göre hangi kişilik yönüne daha yakınsın? Bu testle kendi zihninin gizli aynasına bakmaya hazır ol!
1. İnsanlarla vakit geçirdikten sonra kendini nasıl hissedersin?
2. Karar verirken neye daha çok güvenirsin?
3. Hayaller kurmak senin için ne ifade ediyor?
4. Yeni bir ortama girdiğinde ilk yaptığın şey ne olur?
5. Stresli bir durumda ilk tepkin nedir?
6. Dostların seni nasıl tanımlar?
7. Gelecek planı yaparken…
8. Hayatta seni en çok motive eden şey nedir?
9. Rüyaların senin için ne ifade eder?
10. “Sen kimsin?” sorusuna en yakın cevabın ne olurdu?
Zihin Mimarı
Ruh Kaşifi
Kalp Rehberi
Özgür Ruh
