Jung Psikolojisine Göre Sen Kimsin?

Sen hayatı bir satranç tahtası gibi görüyorsun. Hamlelerini düşünmeden yapmaz, riskleri ölçmeden adım atmazsın. Senin için her şeyin bir açıklaması, her olayın bir mantığı vardır. İnsanlar seni çoğu zaman “soğukkanlı” ve “planlı” bulur; çünkü senin pusulan akıldır. Bu güçlü tarafın sana başarı ve düzen getiriyor ama bazen fazla katı olabilirsin. Hayatı yalnızca mantığa indirgeyince, içindeki spontane tarafı bastırma ihtimalin var. Oysa kalbinin de sana gösterecek yolları var. Onu biraz daha dinlediğinde çok daha esnek ve huzurlu bir denge kurabilirsin. Jung’un gözünden sen, analitik zekânın vücut bulmuş halisin. Senin kimliğin, karmaşayı düzenleyen, kaosu kurallara çeviren bir “zihin mimarı”.