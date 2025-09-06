Freud'un 8 Kişilik Stilinden Hangisisin?
Freud, kişiliklerimizi bilinçaltımızdaki dinamiklerle açıklarken, hepimizin davranışlarında baskın hale gelen bazı “kişilik stilleri” olduğunu söyler. Kimimiz daha güven arayışında, kimimiz daha kontrolcü, kimimiz ise daha duygusal ya da maceracı olabiliriz. Peki sen bu 8 Freudcu kişilik stilinden hangisine en yakınsın? Bu test ile bilinçaltının sana oynadığı oyunları keşfetmeye hazır mısın?
Haydi başlayalım!
1. İnsan ilişkilerinde en önem verdiğin şey nedir?
2. Çocukluk dönemine dair en baskın hissin?
3. Bir tartışmada tavrın nasıl olur?
4. Hayalindeki tatil nasıl olurdu?
5. Bir işte ekip çalışması yaparken nasıl davranırsın?
6. Seni en çok korkutan şey nedir?
7. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
8. Küçük hatalara bakış açın nedir?
9. Hayat mottosu olarak en çok hangisini seçersin?
10. Zor bir durumda kendini nasıl korursun?
Güven Odaklı
Güç ve Kontrol Odaklı
Fallik Stil
Maceracı ve Özgür Ruhlu
