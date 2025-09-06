onedio
Freud'un 8 Kişilik Stilinden Hangisisin?

Freud'un 8 Kişilik Stilinden Hangisisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
06.09.2025 - 11:32

Freud, kişiliklerimizi bilinçaltımızdaki dinamiklerle açıklarken, hepimizin davranışlarında baskın hale gelen bazı “kişilik stilleri” olduğunu söyler. Kimimiz daha güven arayışında, kimimiz daha kontrolcü, kimimiz ise daha duygusal ya da maceracı olabiliriz. Peki sen bu 8 Freudcu kişilik stilinden hangisine en yakınsın? Bu test ile bilinçaltının sana oynadığı oyunları keşfetmeye hazır mısın?

Haydi başlayalım!

1. İnsan ilişkilerinde en önem verdiğin şey nedir?

2. Çocukluk dönemine dair en baskın hissin?

3. Bir tartışmada tavrın nasıl olur?

4. Hayalindeki tatil nasıl olurdu?

5. Bir işte ekip çalışması yaparken nasıl davranırsın?

6. Seni en çok korkutan şey nedir?

7. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?

8. Küçük hatalara bakış açın nedir?

9. Hayat mottosu olarak en çok hangisini seçersin?

10. Zor bir durumda kendini nasıl korursun?

Güven Odaklı

Güven Odaklı

Senin baskın kişilik stilin güven ve huzur arayışı üzerine kurulu. İnsanlarla ilişkilerinde sadakat ve bağlılık ön planda. Hayatında en çok istediğin şey, güvende olmak ve yanında sana destek olan insanların varlığı. Bu seni sevecen ve güvenilir biri yapıyor. Ancak bazen fazla temkinli ve çekimser davranabilirsin. Risk almakta zorlanman ya da belirsizlikten kaçman, fırsatları elinden kaçırmana yol açabilir. Yine de insanlar seninle birlikteyken huzur buluyor, çünkü sen onlar için bir güven noktası oluyorsun. Bilinçaltında güvenlik ihtiyacın çok güçlü. Freud’a göre bu, kişiliğinin çocuklukta oluşan bağımlı tarafıyla bağlantılı. Senin için en önemli şey, hem kendine hem başkalarına güvenli bir alan yaratabilmek.

Güç ve Kontrol Odaklı

Güç ve Kontrol Odaklı

Senin baskın kişilik stilin kontrol ve düzen üzerine kurulu. Planlı, disiplinli ve organize birisin. Hayatını kurallar ve sistemler içinde sürdürmek sana huzur veriyor. İnsanlar seni kararlı ve güvenilir biri olarak tanıyor. Ama bu özellik bazen seni katı, esnek olmayan ve fazla otoriter biri gibi gösterebilir. Çevrendekiler zaman zaman senden baskı görebilir. Yine de senin sağlam yapın, işler ciddileştiğinde herkesin sana güvenmesini sağlar. Freud’a göre bu kişilik, kontrol ve düzen ihtiyacının bilinçaltındaki yansımasıdır. Senin için kaos en büyük tehdittir. Bu yüzden hayatın boyunca düzen, başarı ve kontrol seni yönlendiren ana unsurlar olacak.

Fallik Stil

Fallik Stil

Senin baskın kişilik stilin duygular ve ilişkiler üzerine kurulu. İnsanlarla bağ kurmayı, sevilmeyi ve sevgini göstermeyi çok önemsiyorsun. Senin için hayatın anlamı, değerli ilişkiler kurmaktan geçiyor. Ancak bu özellik, bazen seni fazla duygusal ve hassas yapabiliyor. İlişkilerde kırılganlığın yüksek olabilir. İnsanlar seni içten ve samimi bulsa da, fazla duygusal tepkiler zaman zaman ilişkileri zorlaştırabilir. Freud’a göre bu kişilik stilinde bilinçaltı, sevgi ve değer görme ihtiyacını ön plana çıkarır. Senin için en önemli şey, kalpten bağlanmak ve bağlılık hissetmek.

Maceracı ve Özgür Ruhlu

Maceracı ve Özgür Ruhlu

Senin baskın kişilik stilin özgürlük ve keşif üzerine kurulu. Hayatı bir oyun alanı gibi görüyorsun. Yeni deneyimler, riskler ve heyecanlar seni motive ediyor. İnsanlar seni eğlenceli, enerjik ve ilham verici buluyor. Ama bu özellik, bazen seni fazla sabırsız ve düşüncesiz yapabiliyor. Sürekli yeni şeyler peşinde koşman, istikrarsızlık ve yüzeysellik riskini de beraberinde getiriyor. Yine de hayatı dolu dolu yaşama isteğin, etrafına enerji katıyor. Freud’a göre bu kişilik stilinde bilinçaltı, merak ve özgürlük ihtiyacını ön plana çıkarır. Senin için en önemli şey, sınırları zorlamak ve hayatı tüm yönleriyle deneyimlemektir.

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
