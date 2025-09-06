Freud'un 8 Kişilik Stilinden Hangisisin?

Senin baskın kişilik stilin güven ve huzur arayışı üzerine kurulu. İnsanlarla ilişkilerinde sadakat ve bağlılık ön planda. Hayatında en çok istediğin şey, güvende olmak ve yanında sana destek olan insanların varlığı. Bu seni sevecen ve güvenilir biri yapıyor. Ancak bazen fazla temkinli ve çekimser davranabilirsin. Risk almakta zorlanman ya da belirsizlikten kaçman, fırsatları elinden kaçırmana yol açabilir. Yine de insanlar seninle birlikteyken huzur buluyor, çünkü sen onlar için bir güven noktası oluyorsun. Bilinçaltında güvenlik ihtiyacın çok güçlü. Freud’a göre bu, kişiliğinin çocuklukta oluşan bağımlı tarafıyla bağlantılı. Senin için en önemli şey, hem kendine hem başkalarına güvenli bir alan yaratabilmek.