Senin Ruhun Fakir mi Yoksa Zengin mi?

Senin kalbin, düşüncelerin ve hayata bakışın dopdolu. İnsanlara yardım etmekten, iyilik yapmaktan ve olumlu enerji yaymaktan büyük keyif alıyorsun. Elinde çok ya da az olması fark etmez, senin için önemli olan paylaştığın anda çoğalan şeyler. Ruhunun zenginliği, seni her ortamda değerli bir insan yapıyor. İnsanlar yanında kendini güvende hissediyor çünkü samimiyetinle, dinleme yeteneğinle ve koşulsuz sevginle onları besliyorsun. Bu, kolay bulunan bir özellik değil. Yine de bazen kendi ihtiyaçlarını da unutmaman önemli. Başkaları için bu kadar çok şey yaparken, kendini ihmal etmemelisin. Senin ruhun zaten zengin, önemli olan o zenginliği sürdürülebilir kılmak.