Senin Ruhun Fakir mi Yoksa Zengin mi?
Hayatta “ruhun zenginliği” parayla ölçülemez. Bazen en mütevazı imkanlara sahip insanlar bile hayat enerjisi, hayal gücü ve paylaşma isteğiyle dolup taşar; bazen de elindekilerin kıymetini bilmeyenler en zengin ortamda bile kendini boş hisseder. Bu test, senin hayata bakışını, insanlarla kurduğun bağı, kendine verdiğin değeri ve içsel motivasyonunu ölçerek “ruhun”un ne kadar zengin ya da fakir olduğunu ortaya çıkaracak.
1. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey nedir?
2. Arkadaşın seni arayıp dert anlatıyor. Ne yaparsın?
3. Para bulsan ilk ne yaparsın?
4. İnsanların seni tanımlarken en çok kullandığı kelime nedir?
5. Bir hayalin gerçekleşti. İlk kime söylersin?
6. Hayat sana zor bir ders verdiğinde ne yaparsın?
7. Kendini en çok nerede huzurlu hissedersin?
8. Başkasının başarısını görünce ne hissedersin?
9. Sana karşı yapılan haksızlıkta ne yaparsın?
10. Hayatta seni en çok ne mutlu eder?
Ruhun Zengin
Olması gerektiği gibi!
Ruhun Biraz Yoksullaşmış
Ruhun Fakir
