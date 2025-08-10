Sen Yüzde Kaç Narsistsin?

Senin için başkaları her zaman daha öncelikli gibi. Kendini geri planda tutuyor, çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını yok sayıyorsun. Bu durum bir yandan alçakgönüllülük gibi görünse de, zamanla özgüven eksikliğine yol açabilir. İnsanlar seni duyarlı ve fedakâr olarak görse de, kendini ihmal etme riski taşıyorsun. Narsisizmden uzak birisindir, ama bu tamamen iyi bir şey mi? Kendi değerini fark etmek ve bazen ilgi odağı olmayı istemek kötü değil. Çünkü hayat sadece başkaları için yaşanmaz. Sen de kendine hayran olmayı öğrenmelisin. Ufak dozda bir narsisizm bile sana iyi gelebilir.