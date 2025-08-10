Sen Yüzde Kaç Narsistsin?
Narsisizm, her insanın içinde az ya da çok bulunan bir özellik. Kendini sevmek sağlıklı bir davranış olabilirken, işin ucu kaçtığında bu durum çevrendekileri yorabilir. Peki sen bu çizginin neresindesin? Kendine hayranlığın dozunda mı, yoksa aynalarla konuşacak noktaya mı gelmişsin? Bu testle narsistik eğilimlerini dürüstçe analiz ediyoruz!
1. Ayna karşısında ne kadar vakit geçirirsin?
2. İnsanların seni övmesi hakkında ne düşünürsün?
3. Eleştiriye karşı tavrın nedir?
4. Grup çalışmalarında nasıl bir rol üstlenirsin?
5. Başkasının başarısı seni nasıl etkiler?
6. “Ben olmasam bu iş yürümez” cümlesi sana ne kadar tanıdık?
7. Flörtlerde nasıl bir tavır sergilersin?
8. Başarılarını nasıl anlatırsın?
9. “Ben her şeyi bilirim” diyene ne dersin?
10. Kendini tek kelimeyle tanımla desek?
%90 Narsist
%70 Narsist
%40 Narsist
%10 Narsist
