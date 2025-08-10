onedio
article/comments
article/share
Sen Yüzde Kaç Narsistsin?

Sen Yüzde Kaç Narsistsin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
10.08.2025 - 16:01

Narsisizm, her insanın içinde az ya da çok bulunan bir özellik. Kendini sevmek sağlıklı bir davranış olabilirken, işin ucu kaçtığında bu durum çevrendekileri yorabilir. Peki sen bu çizginin neresindesin? Kendine hayranlığın dozunda mı, yoksa aynalarla konuşacak noktaya mı gelmişsin? Bu testle narsistik eğilimlerini dürüstçe analiz ediyoruz!

1. Ayna karşısında ne kadar vakit geçirirsin?

2. İnsanların seni övmesi hakkında ne düşünürsün?

3. Eleştiriye karşı tavrın nedir?

4. Grup çalışmalarında nasıl bir rol üstlenirsin?

5. Başkasının başarısı seni nasıl etkiler?

6. “Ben olmasam bu iş yürümez” cümlesi sana ne kadar tanıdık?

7. Flörtlerde nasıl bir tavır sergilersin?

8. Başarılarını nasıl anlatırsın?

9. “Ben her şeyi bilirim” diyene ne dersin?

10. Kendini tek kelimeyle tanımla desek?

%90 Narsist

Sen tam anlamıyla bir narsisizm ikonu gibisin. Ayna senin kutsal alanın, övgü senin oksijenin. Her ortamda fark edilmek istiyor, her konuşmada parlamak için fırsat kolluyorsun. Kendine duyduğun hayranlık o kadar büyük ki bazen başkalarının sınırlarını ihlal ettiğini fark etmiyorsun bile. Bu yüksek özgüven seni lider ruhlu biri yapsa da, empati eksikliği ilişkilerini zora sokabilir. İnsanlar seni karizmatik ama mesafeli, çekici ama yorucu biri olarak görebilir. Biraz durup çevreni dinlemek, “ben” yerine “biz” demeyi öğrenmek sana çok şey kazandırabilir. Kendini sevmeye devam et ama başkalarının da kendini sevmesine alan aç.

%70 Narsist

Kendini beğenme konusunda sınırların biraz esnemiş olabilir. Özgüvenin yerinde ve çoğu zaman ilgi odağı olmak hoşuna gidiyor. Sosyal medyada dikkat çekmek, konuşmalarda parlamak ve övgü almak senin için motive edici unsurlar. Ancak bu tavır bazen çevrendekileri yorabilir. Narsisizm dozunda kaldığında seni büyüleyici bir karaktere dönüştürürken, doz aşımı seni itici hale getirebilir. Kendini sevmen çok güzel, ama diğer insanların da varlığını unutmadan ilerlemen daha kalıcı ilişkiler kurmanı sağlar. Kendine hayran kal ama başkalarını da gör.

%40 Narsist

Kendini sevmeyi bilen, ama abartıya kaçmayan birisin. Gerektiğinde geri çekilmeyi biliyor, ama öne çıkman gerektiğinde de kendine güveniyorsun. Narsistik eğilimlerin var, ama bu seni çekici, karizmatik ve güçlü biri yapıyor. Bu dengeli yaklaşım sayesinde insanlar seni genellikle özgüvenli ama ulaşılabilir biri olarak algılıyor. Ne başkalarını ezmek ne de kendini ezdirmek senin tarzın değil. Sınırlarını koruyarak kendini sevebilen biri olmak, günümüz dünyasında oldukça kıymetli bir beceri. Bu dengeyi korumaya devam et!

%10 Narsist

Senin için başkaları her zaman daha öncelikli gibi. Kendini geri planda tutuyor, çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını yok sayıyorsun. Bu durum bir yandan alçakgönüllülük gibi görünse de, zamanla özgüven eksikliğine yol açabilir. İnsanlar seni duyarlı ve fedakâr olarak görse de, kendini ihmal etme riski taşıyorsun. Narsisizmden uzak birisindir, ama bu tamamen iyi bir şey mi? Kendi değerini fark etmek ve bazen ilgi odağı olmayı istemek kötü değil. Çünkü hayat sadece başkaları için yaşanmaz. Sen de kendine hayran olmayı öğrenmelisin. Ufak dozda bir narsisizm bile sana iyi gelebilir.

