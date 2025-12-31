Ev Tarzına Göre Hangi Dizi Karakterisin?
Nasıl ki senin bir tarzın varsa evinin de bir tarzı var! Aslında evinin tarzı senin bir yansıman ama biz senin tarzın yerine evini merak ettik! Bakalım evindeki eşyalara, renklere ve hatta bibloları yerleştirdiğin yere göre hangi dizi karakterisin?
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Önce salonun genel havasını bir soluyalım. Bu fotoğraflardan hangisi senin genel ruh halini yansıtıyor?
4. Evin olmazsa olmaz dediğin ve yokluğu seni üzen şeyi nedir diye sorsak?
5. Devam edelim! Bir cuma akşamı evdesin diyelim. O akşam ne yapıyor olursun?
6. Evdeki bitkilerin hayatta kalma oranı nedir? Dürüstlük puan kazandırır. 😅
7. Dürüst olalım: Çat kapı misafir gelse panik yapar mısın?
8. Evindeki ışıklandırma tercihini öğrenebilir miyiz?
9. Buzdolabının kapağını açtık. Karşımızdaki manzara tam olarak ne olur?
10. Son sorudayız! Her evde olan o gizemli çekmeceyi (ıvır zıvır çekmecesi) açtık. İçinden ne çıktı?
Friends dizisinden Monica Geller!
Brooklyn Nine-Nine dizisinden Jake Peralta!
Gilmore Girls dizisinden Rory Gilmore!
Gossip Girl dizisinden Blair Waldorf!
