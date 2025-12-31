onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ev Tarzına Göre Hangi Dizi Karakterisin?

etiket Ev Tarzına Göre Hangi Dizi Karakterisin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
31.12.2025 - 15:01

Nasıl ki senin bir tarzın varsa evinin de bir tarzı var! Aslında evinin tarzı senin bir yansıman ama biz senin tarzın yerine evini merak ettik! Bakalım evindeki eşyalara, renklere ve hatta bibloları yerleştirdiğin yere göre hangi dizi karakterisin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Önce salonun genel havasını bir soluyalım. Bu fotoğraflardan hangisi senin genel ruh halini yansıtıyor?

4. Evin olmazsa olmaz dediğin ve yokluğu seni üzen şeyi nedir diye sorsak?

5. Devam edelim! Bir cuma akşamı evdesin diyelim. O akşam ne yapıyor olursun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evdeki bitkilerin hayatta kalma oranı nedir? Dürüstlük puan kazandırır. 😅

7. Dürüst olalım: Çat kapı misafir gelse panik yapar mısın?

8. Evindeki ışıklandırma tercihini öğrenebilir miyiz?

9. Buzdolabının kapağını açtık. Karşımızdaki manzara tam olarak ne olur?

10. Son sorudayız! Her evde olan o gizemli çekmeceyi (ıvır zıvır çekmecesi) açtık. İçinden ne çıktı?

Friends dizisinden Monica Geller!

Tıpkı Monica gibi senin için de bu hayatta kurallar var, bir de senin kuralların var! Salonundaki yastıkların duruş açısı bile rastgele değil. Hepsinin bir matematiği var. Muhtemelen sen de Monica gibi elektrik süpürgesini temizlemek için daha küçük bir elektrik süpürgesi hayali kuruyorsun. Evine gelen misafir, bardağını sehpanın üzerine altlıksız koymaya kalktığında içinden çıkan o panik atak canavarını çok iyi tanıyoruz. Senin evin Chandler'ın bile bozmaya cesaret edemeyeceği kadar kusursuz!

Brooklyn Nine-Nine dizisinden Jake Peralta!

Brooklyn Nine-Nine dizisinden Jake Peralta!

Jake Peralta'nın havlu üzerinde uyuma seviyesine gelmemiş olabilirsin ama senin evin tam bir oyun alanı gibi bir şey! Tıpkı Jake gibi 'Die Hard' maratonu yaparken pizza kutusunu sehpa, kirli çorapları basket topu olarak kullanma potansiyelin çok yüksek. Tıpkı Jake gibi sen de evde estetik kaygılardan çok eğlenceye odaklanıyorsun. Bulaşıklar birikmiş mi? Boş ver, temiz bir kupa bulamazsan mısır gevreğini vazoda yersin!

Gilmore Girls dizisinden Rory Gilmore!

Gilmore Girls dizisinden Rory Gilmore!
junkee.syd1.cdn.digitaloceanspaces.com

Senin evin Stars Hollow’un o sıcak, güvenli ve kahve kokulu havasını taşıyor. Rory’nin Yale yatakhanesine veya Lorelai ile yaşadığı eve baktığında her yerde üst üste yığılmış kitaplar ve bitmeyen bir yaşanmışlık görürsün. Sen de evini dekore ederken moda dergilerine değil, okuduğun romanlara bakıyorsun desek abartmış olmayız. Cuma akşamı çılgın partiler yerine tıpkı Gilmore kızları gibi devasa bir kase abur cuburla film izlemek senin için epey keyifli!

Gossip Girl dizisinden Blair Waldorf!

Gossip Girl dizisinden Blair Waldorf!

Senin standartların Manhattan'ın en tepesinde! Blair Waldorf için bir tac ne anlama geliyorsa senin için de evindeki o şık kadife koltuk aynı anlama geliyor. Evinde sıradan olana yer yok. Tıpkı Blair gibi sen de çevreni kontrol etmeyi, her şeyin yerli yerinde ve bir sınıf yukarıda olmasını seviyorsun. Evin o kadar şık ki içeri girenler Dorota gibi arkandan toparlamak zorunda hissedebilir. Senin salonun bir yaşam alanı değil, bir itibar meselesi. XOXO!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın