Ev Tarzına Göre Hangi Dizi Karakterisin?

Tıpkı Monica gibi senin için de bu hayatta kurallar var, bir de senin kuralların var! Salonundaki yastıkların duruş açısı bile rastgele değil. Hepsinin bir matematiği var. Muhtemelen sen de Monica gibi elektrik süpürgesini temizlemek için daha küçük bir elektrik süpürgesi hayali kuruyorsun. Evine gelen misafir, bardağını sehpanın üzerine altlıksız koymaya kalktığında içinden çıkan o panik atak canavarını çok iyi tanıyoruz. Senin evin Chandler'ın bile bozmaya cesaret edemeyeceği kadar kusursuz!