Seçtiğin Görsele Göre Bilinçaltını Yorumluyoruz!
Bazen kendimizi ne kadar iyi tanırsak tanıyalım, derinlerde sakladığımız duygular, bastırılmış düşünceler ya da kimliğimizin görünmeyen tarafları bilinçaltımızda yaşar. Bu testte seni zorlamayacağız, sadece bir görsel seçmeni isteyeceğiz. Ama o seçim, senin iç dünyanı anlatacak kadar güçlü olacak! Psikolojik analizleri temel alarak hazırladığımız bu testte, seçimin seni bile şaşırtacak içsel gerçekliklerle yüzleşmeni sağlayabilir.
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Resimdeki kişilerden hangisine güvenebilirsin?
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Bastırılmış Duygular
Acıdan Güç Alıyorsun!
Paranoid Zihin
Kaosa Aşık Ruh
Yalnızlığa Yakınlık
Karanlık Mizahın Çocuğu
Kontrol Merkezli Gözlemci
Hafif Anksiyeteli Kalp
Kurallara Meydan Okuyan Ruh
Duyguların Sahnesinde Yaşayan
Korkunun İçinden Geçmiş Ruh
Kimliğini Arayan Kaotik Ruh
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