Günlük Rutinlerine Göre Ne Kadar Psikopatsın?

Senin için dünya duygulardan çok mantık ve stratejiyle işliyor gibi. Günlük alışkanlıkların kontrolcü, katı ve çoğu zaman başkalarının alışık olmadığı şekilde ilerliyor. İnsanlara mesafelisin, çoğu zaman onların duygusal tepkilerini gereksiz ya da zayıf bulabiliyorsun. Bu, seni duygusuz değil ama empatisi düşük bir birey yapıyor. Duygusal bağ kurmakta zorlanıyor, başkalarının ihtiyaçlarına karşı ilgisiz kalabiliyorsun. Olaylara “soğuk ama etkili” yaklaşımın var. Bu seni hem güçlü hem de ürkütücü biri haline getirebilir. Psikopatlık seviyen yüksek olsa da bu seni kötü biri yapmaz. Ancak, duygularla bağlantını tamamen koparmak uzun vadede yalnızlık ve boşluk duygusunu da beraberinde getirir. İnsani yönünü zaman zaman yüzeye çıkarmaktan korkma. Soğukkanlılık güçlü bir yetenek ama dozunda kullanıldığında.