Günlük Rutinlerine Göre Ne Kadar Psikopatsın?
Psikopatlık deyince akla sadece suçlular gelmesin. Günlük rutinlerimizin ardında da zaman zaman bastırılmış karanlık yönler, duygusal mesafeler ya da empati eksiklikleri gizli olabilir. Bazı insanlar işlerini çok planlı yapar, bazıları ise tam bir kaosla yaşar. Peki senin bu rutinlerinin altında ne yatıyor?
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1. Sabah alarmın çalınca ne yaparsın?
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2. Kahvaltıda tercihin nedir?
3. İşe ya da okula giderken yolda neler yaparsın?
4. Gün içinde not alır mısın?
5. Yalnız kalınca neler yaparsın?
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6. Yemek siparişi verirken nelere dikkat edersin?
7. Bir arkadaşın sana sorununu anlattığında nasıl tepki verirsin?
8. Hayatını planlama biçimin nasıl?
9. Telefonun sesi açık mı sessiz mi?
10. Gün içinde aynaya bakma sıklığın?
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Psikopatlık Seviyen: %10
Psikopatlık Seviyen: %40
Psikopatlık Seviyen: %70
Psikopatlık Seviyen: %90
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