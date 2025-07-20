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Günlük Rutinlerine Göre Ne Kadar Psikopatsın?

Günlük Rutinlerine Göre Ne Kadar Psikopatsın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 12:02

Psikopatlık deyince akla sadece suçlular gelmesin. Günlük rutinlerimizin ardında da zaman zaman bastırılmış karanlık yönler, duygusal mesafeler ya da empati eksiklikleri gizli olabilir. Bazı insanlar işlerini çok planlı yapar, bazıları ise tam bir kaosla yaşar. Peki senin bu rutinlerinin altında ne yatıyor?

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1. Sabah alarmın çalınca ne yaparsın?

2. Kahvaltıda tercihin nedir?

3. İşe ya da okula giderken yolda neler yaparsın?

4. Gün içinde not alır mısın?

5. Yalnız kalınca neler yaparsın?

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6. Yemek siparişi verirken nelere dikkat edersin?

7. Bir arkadaşın sana sorununu anlattığında nasıl tepki verirsin?

8. Hayatını planlama biçimin nasıl?

9. Telefonun sesi açık mı sessiz mi?

10. Gün içinde aynaya bakma sıklığın?

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Psikopatlık Seviyen: %10

Senin hayatın düzen, denge ve kontrol üzerine kurulu. Günlük rutinlerin oldukça sıradan, hatta örnek gösterilecek cinsten. İnsanlarla iletişiminde empati kurabiliyor, duygusal olarak dengede kalabiliyorsun. Planlı, programlı yaşamak senin için güvenli bir alan gibi. İç dünyanda karanlık düşüncelere yer bırakmıyorsun, çünkü her şeyin açıklamasını bulma ihtiyacı duyuyorsun. Psikopatlık belirtileri sende görülmüyor diyebiliriz ama bu bazen kendini fazla kontrol etmene ve spontane davranamamana da yol açabilir. Kendini tanımak ve güvenli sınırlar içinde kalmak senin gücün. Ama arada sırada bilinçli riskler almak ve sınırlarını hafifçe zorlamak da kişisel gelişim için oldukça faydalı olabilir. Unutma, biraz karmaşa da iyidir.

Psikopatlık Seviyen: %40

Günlük rutinlerinde belirli bir düzenin var ama duygusal olarak herkese kolay güvenen biri değilsin. İnsanların davranışlarını sık sık gözlemliyor, analiz ediyor ama her zaman bunu belli etmiyorsun. Sakinliğin ardında güçlü bir iç gözlem ve kontrol duygusu yatıyor. Bazen karşındakilerin duygularını anlayabilsen de, tepki vermektense mesafeni korumayı tercih ediyorsun. Bu da seni biraz mesafeli ve soğuk gösterebilir. Her şey senin kontrolünde olsun istiyorsun ama kontrolün dışına çıkıldığında içten içe rahatsızlık duyuyorsun. Senin psikopatlık seviyen “tehlikesiz ama dikkat çekici”. Manipüle etmesen de, olan biteni kendi zihninde çoktan çözmüş oluyorsun. İnsanlar seni çözdüğünü sanarken, sen onları çoktan okumuş oluyorsun.

Psikopatlık Seviyen: %70

Dışarıdan bakıldığında oldukça normal, hatta sempatik bir izlenim bırakıyorsun. Ama iç dünyanda çok daha karmaşık ve karanlık düşünceler dolaşıyor olabilir. Günlük hayatında bazı davranışların bilinçaltında baskılamaya çalıştığın eğilimlerin izlerini taşıyor. Empati yapma becerin zaman zaman devre dışı kalıyor. Başkalarının sorunları seni ilgilendirmiyor gibi davranabiliyor, hatta zaman zaman onların zayıflıklarını fark edip bundan gizli bir haz alıyor olabilirsin. Bu seni tehlikeli kılmasa da duygusal mesafeler yaratıyor. Senin psikopatlık seviyen sınırda. Hayatının kontrolünü kaybetmediğin sürece bir sorun görünmüyor. Ama unutma, duygusal bağlar insanı insan yapan şeydir. Kendine ara ara bu soruyu sormalısın: 'Gerçekten hissediyor muyum, yoksa sadece oynuyor muyum?'

Psikopatlık Seviyen: %90

Senin için dünya duygulardan çok mantık ve stratejiyle işliyor gibi. Günlük alışkanlıkların kontrolcü, katı ve çoğu zaman başkalarının alışık olmadığı şekilde ilerliyor. İnsanlara mesafelisin, çoğu zaman onların duygusal tepkilerini gereksiz ya da zayıf bulabiliyorsun. Bu, seni duygusuz değil ama empatisi düşük bir birey yapıyor. Duygusal bağ kurmakta zorlanıyor, başkalarının ihtiyaçlarına karşı ilgisiz kalabiliyorsun. Olaylara “soğuk ama etkili” yaklaşımın var. Bu seni hem güçlü hem de ürkütücü biri haline getirebilir. Psikopatlık seviyen yüksek olsa da bu seni kötü biri yapmaz. Ancak, duygularla bağlantını tamamen koparmak uzun vadede yalnızlık ve boşluk duygusunu da beraberinde getirir. İnsani yönünü zaman zaman yüzeye çıkarmaktan korkma. Soğukkanlılık güçlü bir yetenek ama dozunda kullanıldığında.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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