Bu Testi Yalan Söylemeden Bitirebilecek misin?

Tebrikler! Bu testi yalan söylemeden bitirebilmen, sadece dürüstlüğünü değil, karakter gücünü de gözler önüne seriyor. Çünkü dürüst olmak çoğu zaman kolay değildir. Birinin kalbini kırmadan gerçeği söylemek, kendini zor durumda bırakacak olsa bile doğruyu tercih etmek, herkesin yapabileceği bir şey değil. Sen, dışarıdan ne kadar sessiz, sakin ya da neşeli görünürsen görün, iç dünyanda sağlam bir ilke sistemine sahipsin. Gerçeklerle yüzleşmekten, kendini olduğu gibi göstermekten çekinmiyorsun. Bu özelliklerin seni hem güvenilir bir dost, hem de ilham verici bir birey yapıyor. Elbette senin de zorlandığın anlar olmuştur ama sen, o anlarda bile dürüstlüğün bir tercih değil, bir yaşam biçimi olduğunu gösteriyorsun. Yalan söylemek yerine gerçeği ustaca dile getirmeyi, yüzleşmekten kaçmak yerine açıklamayı tercih ediyorsun. İşte bu da seni nadir bulunan bir insan yapıyor. Hayatına giren herkes için değerli ve kıymetli birisin. Sakın bu yönünü kaybetme. Çünkü sen, doğrulukla kalabilen nadir ruhlardansın.