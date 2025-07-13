Bu Testi Yalan Söylemeden Bitirebilecek misin?
Hepimiz hayatımızın bir noktasında minik ya da büyük bir yalan söyledik. Kimi zaman birini üzmemek için, kimi zaman kendimizi kurtarmak adına... Ama dürüst olalım: Bu testte vereceğin cevaplarda bile gerçeklerden sapabilir misin? İşin zor çünkü seni tanımıyoruz ama soruların her biri tanıdık gelecek. Küçük beyaz yalanlardan büyük stratejik hamlelere kadar her şey bu testte.
Bakalım bu testi yalan söylemeden bitirebilecek misin?
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Bir arkadaşın sana yeni aldığı kıyafetini gösterdi. Pek beğenmedin ama fikrini sordu.
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Telefona bakmak istemediğin biri seni aradı. Sonra da "Uygun musun?" diye mesaj attı.
Kalabalık bir ortamda biri espri yaptı ve herkes güldü, ama sen hiç komik bulmadın. Yalandan güler misin?
Yeni tanıştığın biri sana yaşını ya da boyunu sordu. Ufak bir oynama yaparak yalan söyler misin?
Flört ettiğin birine artık bir şey hissetmiyorsun ama o hala seninle ilgileniyor. Bir süre daha yalan söylemeye devam eder misin?
Başarısız gelen bir sonucu rakip gördüğün birine nasıl söylersin?
Partnerin “bir sorun mu var?” diye sorduğunda ne yaparsın?
Patronun ya da öğretmenin senden bir işi neden yapmadığını sordu. Asıl sebep tamamen senin üşengeçliğin.
Bu testte bile “dürüstüm” diye cevap verip bazı cevaplarda yalan söyledin mi?
Gerçekten Dürüst Biriyle Karşı Karşıyayız!
Elendin!
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