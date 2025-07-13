onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Bu Testi Yalan Söylemeden Bitirebilecek misin?

Bu Testi Yalan Söylemeden Bitirebilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 12:01

Hepimiz hayatımızın bir noktasında minik ya da büyük bir yalan söyledik. Kimi zaman birini üzmemek için, kimi zaman kendimizi kurtarmak adına... Ama dürüst olalım: Bu testte vereceğin cevaplarda bile gerçeklerden sapabilir misin? İşin zor çünkü seni tanımıyoruz ama soruların her biri tanıdık gelecek. Küçük beyaz yalanlardan büyük stratejik hamlelere kadar her şey bu testte. 

Bakalım bu testi yalan söylemeden bitirebilecek misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir arkadaşın sana yeni aldığı kıyafetini gösterdi. Pek beğenmedin ama fikrini sordu.

Telefona bakmak istemediğin biri seni aradı. Sonra da "Uygun musun?" diye mesaj attı.

Kalabalık bir ortamda biri espri yaptı ve herkes güldü, ama sen hiç komik bulmadın. Yalandan güler misin?

Yeni tanıştığın biri sana yaşını ya da boyunu sordu. Ufak bir oynama yaparak yalan söyler misin?

Flört ettiğin birine artık bir şey hissetmiyorsun ama o hala seninle ilgileniyor. Bir süre daha yalan söylemeye devam eder misin?

Başarısız gelen bir sonucu rakip gördüğün birine nasıl söylersin?

Partnerin “bir sorun mu var?” diye sorduğunda ne yaparsın?

Patronun ya da öğretmenin senden bir işi neden yapmadığını sordu. Asıl sebep tamamen senin üşengeçliğin.

Bu testte bile “dürüstüm” diye cevap verip bazı cevaplarda yalan söyledin mi?

Gerçekten Dürüst Biriyle Karşı Karşıyayız!

Tebrikler! Bu testi yalan söylemeden bitirebilmen, sadece dürüstlüğünü değil, karakter gücünü de gözler önüne seriyor. Çünkü dürüst olmak çoğu zaman kolay değildir. Birinin kalbini kırmadan gerçeği söylemek, kendini zor durumda bırakacak olsa bile doğruyu tercih etmek, herkesin yapabileceği bir şey değil. Sen, dışarıdan ne kadar sessiz, sakin ya da neşeli görünürsen görün, iç dünyanda sağlam bir ilke sistemine sahipsin. Gerçeklerle yüzleşmekten, kendini olduğu gibi göstermekten çekinmiyorsun. Bu özelliklerin seni hem güvenilir bir dost, hem de ilham verici bir birey yapıyor. Elbette senin de zorlandığın anlar olmuştur ama sen, o anlarda bile dürüstlüğün bir tercih değil, bir yaşam biçimi olduğunu gösteriyorsun. Yalan söylemek yerine gerçeği ustaca dile getirmeyi, yüzleşmekten kaçmak yerine açıklamayı tercih ediyorsun. İşte bu da seni nadir bulunan bir insan yapıyor. Hayatına giren herkes için değerli ve kıymetli birisin. Sakın bu yönünü kaybetme. Çünkü sen, doğrulukla kalabilen nadir ruhlardansın.

Elendin!

Görünen o ki bu testi yalan söylemeden bitiremedin. Ama endişelenme, dürüst olamamak değil; dürüst olduğunu iddia ederken yalan söylemek tehlikeli. Gerçeği kabul ettin, bu bile bir adım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın