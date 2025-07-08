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Seçim Yapması Gerçekten Zor Onedio Anketi!

Seçim Yapması Gerçekten Zor Onedio Anketi!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 12:01

Bazen hayat, bize gerçekten iki ucu keskin seçimler sunar. Bu testte karşılaşacağın tercihler kulağa kolay gibi gelse de işin aslı pek öyle değil! Kimi zaman hijyenle, kimi zaman aşkla ya da teknolojiyle sınanacaksın. 

Bakalım sen hangilerini seçeceksin?

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1. Hangisini seçersin?

2. Hangisini seçersin?

3. Hangisini seçersin?

4. Hangisini seçersin?

5. Hangisini seçersin?

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6. Hangisini seçersin?

7. Hangisini seçersin?

8. Hangisini seçersin?

9. Hangisini seçersin?

10. Hangisini seçersin?

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category/test-white Test
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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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