Seçim Yapması Gerçekten Zor Onedio Anketi!

Bazen hayat, bize gerçekten iki ucu keskin seçimler sunar. Bu testte karşılaşacağın tercihler kulağa kolay gibi gelse de işin aslı pek öyle değil! Kimi zaman hijyenle, kimi zaman aşkla ya da teknolojiyle sınanacaksın.

Bakalım sen hangilerini seçeceksin?