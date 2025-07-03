Senin Dişil/Eril Enerjinin Resmini Çiziyoruz!
İçimizdeki dişil ve eril kutuplar, tıpkı geceyle gündüz gibi birbirini tamamlıyor. Peki senin enerji tablon hangisine daha çok ışık tutuyor? Bu testte 10 soruda özündeki titreşimleri ölçüyor ve ruhunun tuvaline düşen renkleri resmediyoruz. Hazır mısın, boyalarına hükmeden gücü keşfetmeye?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Bir projeye başlarken seni ilk heyecanlandıran şey nedir?
3. Boş bir pazar sabahını nasıl geçirmek sana en çok iyi gelir?
4. Zor bir karar anında iç sesin sana ne söyler?
5. Seni en çok ne motive eder?
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6. Bir kavgada ilk yaptığın nedir?
7. Zaman algını en iyi hangi kelime açıklar?
8. En çok hissettiğin duygu
9. Bir yolculuk planlarken…
10. Bir arkadaşın derdini anlatırken senden beklediği…
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Yüksek Alıcı & Duygusal Dişil Enerji
Yaratıcı & Sezgisel Dişil Enerji
Koruyucu & Besleyici Dişil Enerji
Duygusal Derinlik & Su Dişiliği
Yüksek İrade & Rekabetçi Eril Enerji
Stratejik & Sistematik Eril Enerji
Koruyucu & Sorumlu Eril Enerji
Tutkulu & Harekete Geçen Eril Enerji
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