Senin Dişil/Eril Enerjinin Resmini Çiziyoruz!

Senin enerjin, varlığıyla başkalarını sarmalayan sıcak bir kucak gibi. Duygulara temas eden, dinlemeyi bilen ve karşısındaki insanın özünü gören bir yapın var. İnsanlar sana yaklaştıklarında kendilerini olduğu gibi ifade edebiliyor çünkü yargılamayan, kabule dayalı bir alan yaratıyorsun. İç sesinle güçlü bir bağın var. Kalbinden gelen rehberliğe güveniyorsun. Hayat senin için bir “hissetme sanatı” ve sen bu duygulara anlam kazandırarak başkalarına da yol oluyorsun.