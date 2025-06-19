Can, doğayla iç içe bir yaşamı seçmiş, kurallardan uzak, kalıpları kırmış bir ruh. Gömlek yerine keten tişört, ofis yerine mavi sular… Onun hayat felsefesi “azla yetin ama çok yaşa.” Sabahları denize karşı uyanıyor, gün batımında kamp ateşi yakıyor. Parayla değil, zamanla ölçülen bir hayatı var. İnsan ilişkilerinde net, duygularında dürüst. Sade yaşamak ama yoğun hissetmek onun karakterinin özeti. Yelken açarken kontrolü ele alır, ama hayatın akışına da güvenmeyi bilir. Onun için aşk da bir yolculuktur; ne çok sahiplenici ne de başıboş. Başka bir sen, doğanın içinde özgürce yaşıyor, zamanı hissetmenin tadını çıkarıyor olabilir. Ve muhtemelen o sen şu anki senin stresini sadece gülerek izliyordur.