Mehmet, geçmişin izlerini bugüne taşıyan, köklerine bağlı ama vizyoner bir adam. Tarihe tutkusu çocukluğunda kitaplarla başlamış, şimdi ise öğrencilerine geçmişi bugünün aynası olarak anlatıyor. Her tatilde bir antik kente gidiyor, yöresel tatları deniyor, yeni coğrafyalar keşfetmeyi seviyor. Gözlüğünün ardından bakan düşünceli bakışları, her zaman bir şey anlatmak ister gibi. Kalabalıklarda kaybolmaz, ama sessizlikte kendini bulur. İnsanlara karşı yargılayıcı değil, meraklı ve anlayışlıdır. Düşünür, sabreder ve bekler. Çünkü her şeyin zamanı vardır, der. Başka bir sen olsaydın, belki de Anadolu topraklarında tarih anlatan, kitap yazan ve insanlara geçmişlerini sevdiren biri olurdun.