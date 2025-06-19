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Paralel Evren Versiyonunla Tanışmaya Hazır mısın?

Paralel Evren Versiyonunla Tanışmaya Hazır mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
19.06.2025 - 12:04

Hayat bir seçimler bütünü... Peki farklı yollar seçmiş olsaydın kim olurdu o “başka sen”? Belki İstanbul yerine Norveç’te yaşıyor, doktor yerine sokak müzisyeni oluyordun… Belki de hala aynı kahveyi içiyor ama bambaşka insanlarla tanışıyordun. İşte bu test, seni sen olmaktan çıkarıp alternatif bir senin hayatına davet ediyor. Cinsiyetinden yaşadığın yere, hobilerinden mesleğine kadar bambaşka bir kimlik kartı seni bekliyor!

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1. Sabah uyanınca ilk ne yaparsın?

2. Sana en yakın hissettiren hava durumu hangisi?

3. En çok hangi ortamda kendini “gerçek” hissedersin?

4. Seni en iyi anlatan renk?

5. Bir öğleden sonrayı nasıl geçirmek seni mutlu eder?

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6. Birini ilk tanıdığında neye dikkat edersin?

7. Kendine bir motto seç:

8. Hangisi seni daha iyi tanımlar?

9. Hangi tat seni daha çok cezbeder?

10. Sence hayatın amacı ne?

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Elif içe dönük ama derinliği olan bir kadın. Bergen’in puslu havası ve doğayla iç içe yaşam onun ruhuna çok iyi geliyor. Kalabalıklardan uzak duruyor, ama dostlarını hayatının merkezine alıyor. Sanatıyla duygularını ifade eden Elif, özellikle melankolik ruh halini seramiğe yansıtmakta usta. Hayatı anlamlandırma çabasında, ruhunu yoran değil büyüten insanlara yer veriyor. Sabahları meditasyon yapıyor, akşamları Norveç’in sessiz kıyılarında yürüyüşe çıkıyor. Modern ama gelenekselden de kopmamış biri. Farklı olmayı değil, kendisi olmayı seçmiş. Bu hayatta olmasa bile başka bir senin, Kuzey’de kilden heykeller yapıyor ve her parçasında hayatın sessiz çığlıklarını anlatıyor olabilir.

Mehmet, geçmişin izlerini bugüne taşıyan, köklerine bağlı ama vizyoner bir adam. Tarihe tutkusu çocukluğunda kitaplarla başlamış, şimdi ise öğrencilerine geçmişi bugünün aynası olarak anlatıyor. Her tatilde bir antik kente gidiyor, yöresel tatları deniyor, yeni coğrafyalar keşfetmeyi seviyor. Gözlüğünün ardından bakan düşünceli bakışları, her zaman bir şey anlatmak ister gibi. Kalabalıklarda kaybolmaz, ama sessizlikte kendini bulur. İnsanlara karşı yargılayıcı değil, meraklı ve anlayışlıdır. Düşünür, sabreder ve bekler. Çünkü her şeyin zamanı vardır, der. Başka bir sen olsaydın, belki de Anadolu topraklarında tarih anlatan, kitap yazan ve insanlara geçmişlerini sevdiren biri olurdun.

Lara, hayatı gözleriyle yaşayan bir estetik tutkunu. Onun için güzellik sadece dış görünüş değil; bir duvarın dokusunda, bir melodinin ritminde ya da bir ışığın geliş açısında gizlidir. Renklerle yaşıyor, lensin arkasından dünyayı yorumluyor. Şehir hayatı ona enerji veriyor ama sessiz sokaklara da ihtiyaç duyuyor. Zihni sürekli yeni fikirlerle dolu. Bir gün vintage kıyafetlerle çekim yapıyor, ertesi gün bir sanat galerisinde takılıyor. İnsanlara ve kültürlere dair derin bir ilgisi var. Yüzeysel sohbetler yerine derin bağları tercih ediyor. Biraz çılgın, biraz mesafeli ama çok gerçek. Başka bir sen, dünya moda sahnelerini arşınlıyor, objektifin ardından bakan gözleriyle kendi evrenini yaratıyor olabilirdi.

Can, doğayla iç içe bir yaşamı seçmiş, kurallardan uzak, kalıpları kırmış bir ruh. Gömlek yerine keten tişört, ofis yerine mavi sular… Onun hayat felsefesi “azla yetin ama çok yaşa.” Sabahları denize karşı uyanıyor, gün batımında kamp ateşi yakıyor. Parayla değil, zamanla ölçülen bir hayatı var. İnsan ilişkilerinde net, duygularında dürüst. Sade yaşamak ama yoğun hissetmek onun karakterinin özeti. Yelken açarken kontrolü ele alır, ama hayatın akışına da güvenmeyi bilir. Onun için aşk da bir yolculuktur; ne çok sahiplenici ne de başıboş. Başka bir sen, doğanın içinde özgürce yaşıyor, zamanı hissetmenin tadını çıkarıyor olabilir. Ve muhtemelen o sen şu anki senin stresini sadece gülerek izliyordur.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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