Paralel Evren Versiyonunla Tanışmaya Hazır mısın?
Hayat bir seçimler bütünü... Peki farklı yollar seçmiş olsaydın kim olurdu o “başka sen”? Belki İstanbul yerine Norveç’te yaşıyor, doktor yerine sokak müzisyeni oluyordun… Belki de hala aynı kahveyi içiyor ama bambaşka insanlarla tanışıyordun. İşte bu test, seni sen olmaktan çıkarıp alternatif bir senin hayatına davet ediyor. Cinsiyetinden yaşadığın yere, hobilerinden mesleğine kadar bambaşka bir kimlik kartı seni bekliyor!
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1. Sabah uyanınca ilk ne yaparsın?
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2. Sana en yakın hissettiren hava durumu hangisi?
3. En çok hangi ortamda kendini “gerçek” hissedersin?
4. Seni en iyi anlatan renk?
5. Bir öğleden sonrayı nasıl geçirmek seni mutlu eder?
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6. Birini ilk tanıdığında neye dikkat edersin?
7. Kendine bir motto seç:
8. Hangisi seni daha iyi tanımlar?
9. Hangi tat seni daha çok cezbeder?
10. Sence hayatın amacı ne?
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