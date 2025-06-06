İspanya’da Doğsaydın Adın Ne Olurdu?
Her ismin taşıdığı bir ruh, bir kişilik ve bir anlam vardır. Hele bir de o isim Akdeniz'in sıcaklığını, Latin kültürünün duygusallığını taşıyorsa... İşte şimdi seni alıp İspanya’ya götürüyoruz! Seçtiğin cevaplara göre sana en uygun olan İspanyol ismini söylüyoruz. Karakterin, hayat bakış açın ve iç dünyan doğrultusunda bakalım hangi isim seninle bütünleşiyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Gün batımını nerede izlemek isterdin?
3. Seni en çok ne motive eder?
4. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
5. Müzik senin için nedir?
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6. Sana en çok uyan tatil teması hangisi olurdu?
7. Aşağıdakilerden hangisi seni en iyi yansıtır?
8. En çok hangi renk seni anlatır?
9. Aşağıdaki kahve türlerinden hangisi seni yansıtır?
10. Aşk senin için ne ifade eder?
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Carmen
Lucia
Sofia
Isabella
Alejandro
Mateo
Diego
Javier
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