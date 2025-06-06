Senin adın 'Lucia' olsaydı, adeta bir ışık gibi çevreni aydınlatırdın. İnsanlara umut verici, pozitif ve içten yaklaşımınla herkesin kalbini kazanırdın. Empati gücün çok yüksek ve sezgilerin neredeyse içgüdüsel düzeyde olurdu. Lucia'lar genellikle çevrelerinde “dinlenilen insan” olurlar. Güvenilir ve yumuşak kalplisin. Ama bu seni zayıf değil, aksine çok güçlü yapıyor. Kalabalıklar içinde bile iç huzurunu koruyabilen nadir insanlardansın. İspanya’da olsaydın, bir sahil kasabasında gönüllü işler yapan ama aynı zamanda felsefi sohbetlerde kaybolan o bilge kadını sen temsil ederdin.