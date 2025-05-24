Ruhunun Prensi Hangi Disney Karakteri?
Disney evreninde sadece büyülü anlar, şarkılar ya da maceralar yok; aynı zamanda her bir karakter, farklı kişilik özelliklerini ve ruh hallerini temsil ediyor. Peki senin karakterine en uygun, seni anlayacak, ruhuna dokunacak Disney sevgilisi hangisi? Cevaplarınla kişiliğini ortaya çıkar, seni en iyi tamamlayacak Disney karakteriyle eşleş!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Aşk senin için ne ifade ediyor?
3. İdeal partnerin nasıl biri olmalı?
4. Bir ilişkide seni en çok ne çeker?
5. Tartışma anlarında nasıl davranırsın?
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6. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?
7. Aşk filmlerinde hangi sahne seni en çok etkiler?
8. Partnerinle bir gün geçirecek olsan ne yapmak isterdin?
9. Aşağıdakilerden hangisi senin için aşkın göstergesidir?
10. Kıskançlık hakkında ne düşünüyorsun?
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Simba
Flynn Rider
Beast
Aladdin
Belle
Rapunzel
Tiana
Megara
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