Senin sevgilin Disney evreninin en enerjik, en hayalperest karakterlerinden biri: Rapunzel! Onun o ışıldayan enerjisi, hayata bakış açısı ve özgürlüğe düşkünlüğü, senin de içinde taşıdığın yaşam sevgisini tetikliyor. Birlikte geçirdiğiniz her an bir macera, her gülümseme yeni bir başlangıç olur. Rapunzel, hayata çocukça ama derin bir heyecanla bakar. Onunla birlikteyken asla sıkılmazsın çünkü her gün yeni bir şey denemek, keşfetmek ve deneyimlemek için yaratılmış gibidir. Aynı zamanda oldukça şefkatlidir; duygusal dünyanla bağ kurmakta hiç zorlanmaz. Senin gibi yeniliklere açık ama duygusal yönü güçlü biri için kusursuz bir eşleşme. Onunla aşk, hem oyun dolu hem de içten olur. Seni özgür bırakır ama bir yandan da seninle hayal kurar. Kafasında planladığı küçük büyük hayallerin içinde sana da yer vardır. Rapunzel ile ilişki, büyümenin, iyileşmenin ve hep bir “ilkbahar” gibi hissetmenin adıdır. Onun yanında her zaman taze, genç ve mutlu hissedersin.