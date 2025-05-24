Senin eşleşmen: Beast. Dışarıdan bakıldığında sert, mesafeli ve soğuk gibi görünen bu karakter, aslında içinde büyük bir sevgi taşıyor. Tıpkı senin gibi o da kolay güvenmez ama sevdiğinde derinden sever. Onunla bir ilişki zaman ister ama karşılığında tutkulu bir aşk verir. Sen, ilişkilere sabırla yaklaşan, derinlik ve anlam arayan birisin. Beast gibi bir karakter seni sabrınla sınayabilir ama aynı zamanda kendini bulmana da yardımcı olur. Seni olduğu gibi kabullenmesi ve senin de onu anlaman, aranızda çok özel bir bağ kurar. Onun yanında zamanla kendini daha da güçlü hissedersin. Bu ilişki başlangıçta zorlayıcı olsa da, sonunda gerçek sevginin ne olduğunu gösterecek türdendir. Beast, dış dünyaya karşı kalkanlar takınmış olsa da sana içindeki gerçek benliğini açar. Onun sevgisi yavaş gelir ama geldiğinde hiçbir şey onu yıkamaz. Kalbinin derinliğinde senin için yer açar.