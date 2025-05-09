Kıskançlık Duyguların Seni Hangi Yabani Yöne Götürüyor?
Kıskançlık, insanın doğasında var; kimimiz sessizce içimize atarız, kimimiz patlamaya hazır bir yanardağa döneriz. Ama o an geldiğinde içimizde başka bir şey uyanır. Peki bu içsel dönüşüm seni hangi hayvana dönüştürüyor? Bir aslan gibi kükreyip sahayı mı sahipleniyorsun, yoksa sinsice bekleyip avına sessizce yaklaşan bir yılan mısın? Bu 10 soruluk testle kıskançlık anında içgüdülerin nasıl çalışıyor, seni hangi hayvani benliğe büründürüyor birlikte öğrenelim!
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1. Yakın bir arkadaşın başka biriyle samimi vakit geçirince ne hissedersin?
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2. Aşık olduğun kişinin eski sevgilisiyle hala iletişimde olduğunu öğrensen...
3. Sosyal medyada başkalarının başarılarını görünce ne hissedersin?
4. Sevgilin başkasına övgüyle bahsettiğinde…
5. Sınıfta ya da işte biri senden daha çok ilgi gördüğünde…
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6. Kıskandığında ilk refleksin nedir?
7. Kıskançlık sence sağlıklı bir şey mi?
8. Arkadaş grubunda dışlandığını hissettiğinde…
9. Partnerinin birine “çok iyi biri ya” demesi sana ne hissettirir?
10. Seni kıskandıran şeyler genellikle…
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Kıskançlıkta Bir Aslan: Gurur ve Saldırı İç İçe
Kıskançlıkta Bir Tilki: Sessiz, Sinsi ve Hesapçı
Kıskançlıkta Bir Yılan: Soğuk, Sessiz ve Ölçülü
Kıskançlıkta Bir Köpek: Sadık ama Kırılgan
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