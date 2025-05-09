Sen kıskandığında hemen üzülüyor, içsel bir karmaşaya düşüyorsun. Kıskançlık sende öfke değil, daha çok terk edilme ve değersizlik hissi yaratıyor. Sevdiğin insanlara çok bağlanıyorsun ve bu bağın sarsılması seni derinden etkiliyor. Bir köpek gibi sadıksın ama bir o kadar da hassas. Senin kıskançlığın, aslında sevme şeklinin bir parçası. Sadakatini ve ilgini göstermek isterken, aynı ilgiyi göremediğinde yıkılıyorsun. Hemen küsme, geri çekilme ve içe kapanma gibi reflekslerin var. Ama bu seni kötü biri yapmıyor; sadece kalbi fazla açık biri yapıyor. Köpek gibi olmanın en güzel yanı, affetmeyi ve sevmeyi kolay başarabilmen. Ama unutma, herkes senin kadar saf niyetli olmayabilir. Kıskandığın anlarda kendini suçlamak yerine, sınır koymayı öğrenirsen bu duyguyla çok daha sağlıklı başa çıkabilirsin.