Kıskançlık Duyguların Seni Hangi Yabani Yöne Götürüyor?

Sen kıskandığında, içgüdülerin tamamen savunmaya geçiyor. Sessizleşiyor, mesafe koyuyor, duvar örüyorsun. Dışarıdan sakin, hatta duygusuz gibi görünebilirsin ama iç dünyanda bir fırtına kopuyor. Kıskançlık seni öyle etkiliyor ki tüm enerjini içe çekiyor, adeta bir yılan gibi bekliyorsun. Yılan gibi düşüncelisin; her detayı not eder, herkesi gözlemlersin. Ancak bu sana güç kazandırsa da, duygularını bastırmak seni yoruyor. Kıskanmanın senin için bir aşağılanma gibi hissedilmesi, onu gizleme çabasıyla birleşince seni duygusal olarak yalnızlaştırabiliyor. Ama bu derinlikte bir zeka ve gözlem gücü, seni her zaman bir adım öne taşıyabilir. Yeter ki bu gücü savunma değil, gelişim için kullan. Kıskançlığın seni içine çekmek yerine, dönüştürmesine izin verirsen içindeki yılan sonsuz bir bilgelik hayvanına dönüşebilir.