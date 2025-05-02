Kişiliğine Göre En Büyük Fobin Ne?
Fobiler sadece korkular değildir; bilinçaltımızın, kişiliğimizin ve duygusal geçmişimizin dışavurumudur. Kimi için yükseklik, kimi için yalnız kalmak, kimi için ise sevilmemek… Bu testte; verdiğin cevaplarla seni sen yapan temel kişilik özelliklerini analiz edecek ve derinlerde sakladığın, belki de farkında bile olmadığın en büyük fobini açığa çıkaracağız. Hazırsan iç dünyana doğru korku dolu bir yolculuğa çıkıyoruz!
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1. Kendini stresli hissettiğinde ne yaparsın?
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2. İnsanlarla ilişki kurarken seni en çok zorlayan şey nedir?
3. Zihnin en çok hangi durumlarda yorulur?
4. Hangi kelime seni daha çok tanımlar?
5. En büyük zaafın nedir?
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6. Kırıldığında ne yaparsın?
7. Kalabalık bir ortamda kendini nasıl hissedersin?
8. En kötü senaryo aklında ne zaman belirir?
9. Hangi düşünce seni huzursuz eder?
10. Zihinsel olarak hangi cümle sana yakın?
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En Büyük Fobin: Kontrol Kaybı
En Büyük Fobin: Yalnız Kalmak
En Büyük Fobin: Ani Değişim
En Büyük Fobin: Sevilmemek ve Unutulmak
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