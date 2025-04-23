Evet/Hayır Testine Göre: İncindin mi Gerçekten?

Geçtiğini düşündüğün o duygu aslında sadece susturulmuş. Üstünü örttüğün, bastırdığın ya da unuttum sandığın duygular hâlâ içten içe seni yönetiyor olabilir. Dışarıdan güçlü, sakin ve her şeyin üstesinden gelmiş gibi dursan da bazı geceler, bazı anlar seni yıllar öncesine götürüyor. O anlarda hissettiklerin aslında bastırılmış kırgınlıkların yankısı. Sen birilerine ya da bir şeye kızmaktan çok, anlaşılmamaya kırılmışsın. Belki de özrü hak ettiğini ama hiçbir zaman alamadığını hissediyorsun. Belki de o özür bile yetmeyecekti... Bunu fark etmek, duygularını küçümsememek çok önemli. İçinde bastırdığın şeyleri zamanla konuşabilir, yazabilir ya da sadece kabul edebilirsin. Çünkü her yara görülmek ve kabul edilmek ister. Geçmişte takılı kalmak değil bu; sadece hak ettiğin duygusal onarıma ihtiyacın var.