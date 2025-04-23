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Evet/Hayır Testine Göre: İncindin mi Gerçekten?

Evet/Hayır Testine Göre: İncindin mi Gerçekten?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.04.2025 - 13:01

Bazen “geçti” diyoruz ama içten içe bir yerlerde takılı kalmış oluyoruz. Üstünü örttüğümüz, adını koyamadığımız, belki de kimsenin bilmediği bir kırgınlık hâlâ içimizde yankılanıyor olabilir. Bu testte kendine dürüst olmanı istiyoruz. Vereceğin her “Evet” ya da “Hayır” cevabı seni biraz daha kendine yaklaştıracak. Sonunda ise cevabını net olarak vereceğiz: 

İncindin mi, yoksa gerçekten geçti mi?

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1. Birini affettiğini söyledin ama içten içe hâlâ mesafeli misin?

2. Bir konuşma sırasında hala “o cümle” aklına geliyor mu?

3. Seni üzen kişi, senin kadar üzülmedi mi sence?

4. Bazen hiçbir şey olmamış gibi davranmak seni daha çok yoruyor mu?

5. “Keşke şöyle olsaydı” dediğin anlar hâlâ aklına geliyor mu?

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6. Kırıldığın kişi hâlâ hayatındaysa, her şey tam anlamıyla eskisi gibi değil mi?

7. Bazı şeyleri anlatmak istiyorsun ama “anlamaz” diye susuyor musun?

8. Bir olayı düşündüğünde hâlâ gözlerin doluyor mu?

9. “Ben iyiyim” dediğin hâlde içten içe başka bir şey hissediyor musun?

10. Bazen eski mesajları ya da fotoğrafları gizlice açıp bakıyor musun?

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Evet, incinmişsin ve bu hâlâ orada duruyor.

Geçtiğini düşündüğün o duygu aslında sadece susturulmuş. Üstünü örttüğün, bastırdığın ya da unuttum sandığın duygular hâlâ içten içe seni yönetiyor olabilir. Dışarıdan güçlü, sakin ve her şeyin üstesinden gelmiş gibi dursan da bazı geceler, bazı anlar seni yıllar öncesine götürüyor. O anlarda hissettiklerin aslında bastırılmış kırgınlıkların yankısı. Sen birilerine ya da bir şeye kızmaktan çok, anlaşılmamaya kırılmışsın. Belki de özrü hak ettiğini ama hiçbir zaman alamadığını hissediyorsun. Belki de o özür bile yetmeyecekti... Bunu fark etmek, duygularını küçümsememek çok önemli. İçinde bastırdığın şeyleri zamanla konuşabilir, yazabilir ya da sadece kabul edebilirsin. Çünkü her yara görülmek ve kabul edilmek ister. Geçmişte takılı kalmak değil bu; sadece hak ettiğin duygusal onarıma ihtiyacın var.

Hayır, gerçekten geçmiş vee bu çok güçlü bir şey.

Sen yaşadığın her duygunun içinden geçmiş, her acıya dokunmuş ve onu gerçekten geride bırakmışsın. Bastırmakla değil, yüzleşerek geçmişsin. Bu da seni duygusal olarak oldukça olgun ve güçlü bir noktaya getirmiş. Bazı şeyleri konuşmak yerine hissetmiş, düşünmek yerine anlamışsın. O yüzden “Geçti” dediğinde gerçekten geçmiş. Geçmişin seni tanımlamasına izin vermiyorsun. Olanları küçümsemiyorsun ama artık hayatına yön vermelerine de gerek duymuyorsun. Bu da seni duygusal olarak özgür biri yapıyor. Zamanında içini acıtan şeyler, artık seni şekillendiren deneyimlere dönüşmüş. Ve belki de en güzeli: Artık kimseye, hiçbir duruma “bana bunu yaşattın” deme ihtiyacın yok. Çünkü sen kendini iyileştirmişsin.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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