Evet/Hayır Testine Göre: İncindin mi Gerçekten?
Bazen “geçti” diyoruz ama içten içe bir yerlerde takılı kalmış oluyoruz. Üstünü örttüğümüz, adını koyamadığımız, belki de kimsenin bilmediği bir kırgınlık hâlâ içimizde yankılanıyor olabilir. Bu testte kendine dürüst olmanı istiyoruz. Vereceğin her “Evet” ya da “Hayır” cevabı seni biraz daha kendine yaklaştıracak. Sonunda ise cevabını net olarak vereceğiz:
İncindin mi, yoksa gerçekten geçti mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Birini affettiğini söyledin ama içten içe hâlâ mesafeli misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir konuşma sırasında hala “o cümle” aklına geliyor mu?
3. Seni üzen kişi, senin kadar üzülmedi mi sence?
4. Bazen hiçbir şey olmamış gibi davranmak seni daha çok yoruyor mu?
5. “Keşke şöyle olsaydı” dediğin anlar hâlâ aklına geliyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kırıldığın kişi hâlâ hayatındaysa, her şey tam anlamıyla eskisi gibi değil mi?
7. Bazı şeyleri anlatmak istiyorsun ama “anlamaz” diye susuyor musun?
8. Bir olayı düşündüğünde hâlâ gözlerin doluyor mu?
9. “Ben iyiyim” dediğin hâlde içten içe başka bir şey hissediyor musun?
10. Bazen eski mesajları ya da fotoğrafları gizlice açıp bakıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evet, incinmişsin ve bu hâlâ orada duruyor.
Hayır, gerçekten geçmiş vee bu çok güçlü bir şey.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın