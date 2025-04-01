Aldatılınca Affeder misin Unutmaz mısın?

Senin için ihanet, sessizce geride bırakılacak bir şey. Öfkelenmezsin ama unutmazsın. Kimseye ikinci bir şans vermez, geçmişin üzerine bir çizik atarsın. Senin için en büyük intikam, daha iyi bir hayat yaşamak ve eski sevgilinin pişman olmasını izlemektir. Duygularını içinde yaşarsın, asla zaaflarını göstermeyen birisin. Belki derinden yaralanırsın ama bunu kimse fark edemez. Yeniden ayağa kalkarsın ve kendine daha çok değer vererek yoluna devam edersin. Aldatılmak seni yıpratmaz, aksine daha da güçlendirir. Her şeyden bir ders çıkarır ve bir daha aynı hataya düşmemek için iç güdülerine güvenirsin. Bilinçli, olgun ve güçlü birisin. Senin için en büyük intikam, hiç intikam almamak ve hayatına mutlu bir şekilde devam etmektir.