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Aldatılınca Affeder misin Unutmaz mısın?

Aldatılınca Affeder misin Unutmaz mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 18:01

İhanet… Belki de ilişkilerde en zor kabullenilen şeylerden biri. Peki, sen aldatılsan ne yaparsın? Sessizce arkanı mı dönersin, yoksa intikam planları mı yaparsın? Belki de affetmeyi seçersin... Herkesin ihanete verdiği tepki farklıdır ve bu test sana içindeki gerçek cevabı gösterecek. 

Hazırsan, başlıyoruz!

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1. Aldatıldığını nasıl öğrenmek isterdin?

2. Aldatıldığını öğrendiğinde ilk tepkin ne olurdu?

3. İhanet konusundaki en büyük korkun nedir?

4. Aldatan kişinin arkadaş çevresi bu durum hakkında ne derdi?

5. İhanet sonrası ilişkiye devam eder misin?

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6. İhanetin en büyük sebebi nedir sence?

7. Aldatan kişinin pişman olup sana dönmek istemesi durumunda ne yaparsın?

8. İntikam almak mı, yoluna devam etmek mi?

9. Aldatıldığını öğrendikten sonra ilk yapacağın şey ne olurdu?

10. Aldatan kişiye en iyi ders ne olurdu?

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Soğukkanlı ve Güçlü!

Senin için ihanet, sessizce geride bırakılacak bir şey. Öfkelenmezsin ama unutmazsın. Kimseye ikinci bir şans vermez, geçmişin üzerine bir çizik atarsın. Senin için en büyük intikam, daha iyi bir hayat yaşamak ve eski sevgilinin pişman olmasını izlemektir. Duygularını içinde yaşarsın, asla zaaflarını göstermeyen birisin. Belki derinden yaralanırsın ama bunu kimse fark edemez. Yeniden ayağa kalkarsın ve kendine daha çok değer vererek yoluna devam edersin. Aldatılmak seni yıpratmaz, aksine daha da güçlendirir. Her şeyden bir ders çıkarır ve bir daha aynı hataya düşmemek için iç güdülerine güvenirsin. Bilinçli, olgun ve güçlü birisin. Senin için en büyük intikam, hiç intikam almamak ve hayatına mutlu bir şekilde devam etmektir.

İhaneti Asla Unutmazsın!

Aldatılmak seni deli eden bir şey! Kendi içinde fırtınalar kopar, öfkeni kontrol etmekte zorlanırsın. İçin için 'Bunu bana nasıl yapar?' diye sorgularsın. Aldatan kişinin pişman olmasını sağlamak için planlar yaparsın ama duygularının seni kontrol etmesine izin verirsen zarar görebilirsin. Öfken geçtikten sonra, belki bir pişmanlık hissedersin ama aslında sen haklısın. Çünkü sen sevgiyi ciddiye alan, sadakati önemseyen birisin. Aldatılmak sana yapılan en büyük saygısızlık. Bir daha asla güvenmemek üzere kendini kapatabilirsin ama unutma: Senin kıymetini bilen biri mutlaka çıkacaktır! Sen güçlü ve duygularını dolu dolu yaşayan birisin. Kendi değerini bil ve yanlış insanlara vaktini harcama!

Soğukkanlı İntikamcı!

Sen aldatıldıktan sonra sakin kalan ama aslında içten içe planlar yapan birisin. Her şeyi hemen belli etmezsin, hatta belki affetmiş gibi yaparsın. Ama zamanla, karşı tarafın yaşattığını ona yaşatmadan içini soğutamazsın. Senin için en büyük ders, en uygun zamanda en uygun hamleyi yapmaktır. Belki yeni bir sevgiliyle, belki bir başarıyla ya da beklenmedik bir şekilde aldatana kendini kötü hissettirmek en büyük intikamdır. Soğukkanlısın ama asla unutmazsın. Adaletin yerini bulmasını sağlarsın ama bunu sessiz ve etkili bir şekilde yaparsın.

Boşver Gitsin!

Senin için aldatılmak bir son değil, sadece yeni bir başlangıç. “Ne kaybettiklerini anlayacaklar!” diye düşünerek kendine yeni bir yol çizersin. Kendi değerinin farkındasın ve kimsenin seni üzmesine izin vermezsin. Belki derinden etkilenirsin ama bu, uzun sürmez. Daha iyi insanları hak ettiğini bilir ve kendine odaklanırsın. Aldatanın kaybettiğini düşünerek daha da güçlenirsin. Unutma, en büyük zafer kendi mutluluğun!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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