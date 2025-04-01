Aldatılınca Affeder misin Unutmaz mısın?
Aldatılınca Affeder misin Unutmaz mısın?
İhanet… Belki de ilişkilerde en zor kabullenilen şeylerden biri. Peki, sen aldatılsan ne yaparsın? Sessizce arkanı mı dönersin, yoksa intikam planları mı yaparsın? Belki de affetmeyi seçersin... Herkesin ihanete verdiği tepki farklıdır ve bu test sana içindeki gerçek cevabı gösterecek.
Hazırsan, başlıyoruz!
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1. Aldatıldığını nasıl öğrenmek isterdin?
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2. Aldatıldığını öğrendiğinde ilk tepkin ne olurdu?
3. İhanet konusundaki en büyük korkun nedir?
4. Aldatan kişinin arkadaş çevresi bu durum hakkında ne derdi?
5. İhanet sonrası ilişkiye devam eder misin?
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6. İhanetin en büyük sebebi nedir sence?
7. Aldatan kişinin pişman olup sana dönmek istemesi durumunda ne yaparsın?
8. İntikam almak mı, yoluna devam etmek mi?
9. Aldatıldığını öğrendikten sonra ilk yapacağın şey ne olurdu?
10. Aldatan kişiye en iyi ders ne olurdu?
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Soğukkanlı ve Güçlü!
İhaneti Asla Unutmazsın!
Soğukkanlı İntikamcı!
Boşver Gitsin!
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