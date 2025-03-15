Kısmetin Neden Kapalı?
Kısmetin Neden Kapalı?
Aşkta bir türlü aradığını bulamıyor musun? Çevrendeki herkes sevgili yaparken sen hâlâ yalnız mısın? 'Benim neyim eksik?' diye düşünüyor ama bir cevap bulamıyor musun? Merak etme, bu test tam senin için! Kim bilir, belki de sandığın kadar büyük bir sorun yoktur ve sadece bazı küçük detayları değiştirmen gerekiyordur. Hazırsan teste başla ve neden sevgilin olmadığını öğren!
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1. Birinden hoşlandığında nasıl davranırsın?
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2. Bir ilişkiye başlamadan önce en önemli kriterin ne olur?
3. Aşk hayatın şu an nasıl?
4. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
5. Flört aşamasında en büyük hatan ne olur?
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6. Sevgili olduğunda nasıl bir partner olursun?
7. Aşk hayatını tek kelimeyle özetle desek?
8. Sevgilinden ne beklersin?
9. Çoğu zaman aşkla ilgili hislerin nasıl olur?
10. Aşk konusunda kendini nasıl değerlendirirsin?
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Fazla Seçici Olduğun İçin Sevgilin Olmuyor!
Mesafeli Davrandığın İçin Sevgilin Olmuyor!
Çok Fazla Fedakâr Olduğun İçin Sevgilin Olmuyor!
Aşka İnancını Kaybettiğin İçin Sevgilin Olmuyor!
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