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Kısmetin Neden Kapalı?

Kısmetin Neden Kapalı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 13:01

Aşkta bir türlü aradığını bulamıyor musun? Çevrendeki herkes sevgili yaparken sen hâlâ yalnız mısın? 'Benim neyim eksik?' diye düşünüyor ama bir cevap bulamıyor musun? Merak etme, bu test tam senin için! Kim bilir, belki de sandığın kadar büyük bir sorun yoktur ve sadece bazı küçük detayları değiştirmen gerekiyordur. Hazırsan teste başla ve neden sevgilin olmadığını öğren!

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1. Birinden hoşlandığında nasıl davranırsın?

2. Bir ilişkiye başlamadan önce en önemli kriterin ne olur?

3. Aşk hayatın şu an nasıl?

4. İnsanlar seni nasıl tanımlar?

5. Flört aşamasında en büyük hatan ne olur?

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6. Sevgili olduğunda nasıl bir partner olursun?

7. Aşk hayatını tek kelimeyle özetle desek?

8. Sevgilinden ne beklersin?

9. Çoğu zaman aşkla ilgili hislerin nasıl olur?

10. Aşk konusunda kendini nasıl değerlendirirsin?

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Fazla Seçici Olduğun İçin Sevgilin Olmuyor!

Sen aşk konusunda oldukça titiz ve seçici bir insansın. Karşındaki insanın en ufak hatasında bile geri çekilebiliyorsun. Standartların yüksek ve doğru kişiyi bulmak için bazen çok fazla zaman harcıyorsun. Ama bu seçicilik bazen sana zarar verebilir. Kimse mükemmel değil ve ufak tefek kusurlar insan ilişkilerinin doğal bir parçası. Belki de aşkta biraz daha esnek olmalı, mükemmeli aramaktan vazgeçmelisin. Eğer biraz daha şans verir ve karşındaki insanları daha yakından tanımaya çalışırsan, aşk hayatında çok daha güzel gelişmeler olabilir!

Mesafeli Davrandığın İçin Sevgilin Olmuyor!

Sen genellikle insanlara kolay açılmayan, mesafeli bir insansın. Karşındaki kişiyle arandaki duvarları kırmakta zorlanıyorsun ve bu da aşk hayatını biraz durağan hale getiriyor. Ancak unutma, insanlar bazen senin gerçekten ne hissettiğini anlamakta zorlanabilir. Eğer ilgini belli etmezsen, karşı taraf seni ilgisiz zannedebilir ve uzaklaşabilir. Belki de aşk hayatında biraz daha açık ve girişken olmaya çalışmalısın. Bunu yaptığında, aslında ne kadar sıcak ve samimi biri olduğunu insanlar fark edecek!

Çok Fazla Fedakâr Olduğun İçin Sevgilin Olmuyor!

Sen ilişkilerinde fazlasıyla verici ve fedakâr bir insansın. Sevdiğin kişiye her şeyini verebilir, onun mutluluğu için kendi mutluluğundan bile vazgeçebilirsin. Ama burada bir problem var: Bu kadar fedakârlık seni yıpratıyor! İnsanlar senin iyi niyetini suistimal edebilir ve sen sürekli karşılık beklemeden verdiğin için zamanla yorulabilirsin. Belki de biraz kendini ön plana koymalı, kendi mutluluğunu da düşünmelisin. Eğer bunu yaparsan, sağlıklı ve dengeli bir ilişki yaşamak çok daha kolay olacaktır.

Aşka İnancını Kaybettiğin İçin Sevgilin Olmuyor!

Sen aşk konusunda biraz umutsuz bir bakış açısına sahipsin. Sevgilin olmamasının temel sebebi, aslında senin aşk konusunda fazla olumsuz düşünmen. Ama gerçek şu ki: Aşk sandığından daha doğal bir şey! Eğer kendini kapatmaya devam edersen, doğru insanı bulsan bile fark etmeyebilirsin. Belki de önce kendi içine dönüp aşkı nasıl algıladığını değiştirmelisin. Daha umutlu ve pozitif bir bakış açısıyla hareket edersen, aşk hayatında bambaşka kapılar açılabilir!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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