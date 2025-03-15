Kısmetin Neden Kapalı?

Sen ilişkilerinde fazlasıyla verici ve fedakâr bir insansın. Sevdiğin kişiye her şeyini verebilir, onun mutluluğu için kendi mutluluğundan bile vazgeçebilirsin. Ama burada bir problem var: Bu kadar fedakârlık seni yıpratıyor! İnsanlar senin iyi niyetini suistimal edebilir ve sen sürekli karşılık beklemeden verdiğin için zamanla yorulabilirsin. Belki de biraz kendini ön plana koymalı, kendi mutluluğunu da düşünmelisin. Eğer bunu yaparsan, sağlıklı ve dengeli bir ilişki yaşamak çok daha kolay olacaktır.