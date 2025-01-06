Aşk İnsanı mısın Sevgi mi?
Aşk İnsanı mısın Sevgi mi?
Hayat yolculuğunda bazen aşkın ateşli duygularına, bazen de sevginin sıcak ve huzurlu kucağına ihtiyaç duyarız. Peki, sen daha çok hangisine meyillisin? Aşk mı yoksa sevgi mi senin duygusal haritanda başrolde? Bu test ile duygusal kimliğini keşfetmeye ne dersin?
Haydi testeeee!
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1. Bir ilişkide en çok hangisini önemsersin?
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2. Sevdiğin biriyle bir tartışma yaşadığında ne yaparsın?
3. İlk görüşte aşka inanır mısın?
4. Birlikte olacağın kişide ilk olarak hangi özelliği ararsın?
5. İlişkide kıskançlık hakkındaki düşüncen nedir?
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6. Partnerinle geçirilecek bir hafta sonu nasıl olmalı?
7. Kalbin kırıldığında nasıl tepki verirsin?
8. Hangi hediye seni daha çok etkiler?
9. Sevdiğin kişi uzaklaştığında nasıl hissedersin?
10. Arkadaşların seni duygusal biri olarak tanımlar mı?
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Aşkın tutkusu seni tanımlıyor!
Sevgi senin ruhunun pusulası!
Macera ve heyecan peşindesin!
Huzur dolu bir sevginin peşindesin!
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