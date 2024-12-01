Eski İlişkilerinden Aldığın Ders Ne?
Eski İlişkilerinden Aldığın Ders Ne?
Geçmiş, bize her zaman bir şeyler öğretir. Eski ilişkilerimiz de bu derslerden nasibini alır. Peki, sen eski ilişkilerinden ne öğrendin? Kendine yeni bir perspektif mi kattın, yoksa aynı hataları yapmaya devam mı ediyorsun? Bu test, ilişkilerinin ardından hangi dersleri çıkardığını ve bu derslerin seni nasıl şekillendirdiğini keşfetmene yardımcı olacak!
Hazırsan başlayalım!
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1. Bir ilişkinin sonlanmasının ardından ne yaparsın?
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2. Ayrılık sonrası iletişim kurma fikri sana nasıl geliyor?
3. Eski sevgilini düşündüğünde ne hissediyorsun?
4. Bir ilişkinin bitme nedeni genelde ne olur?
5. Ayrılıktan sonra ne yaparsın?
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6. Eski ilişkilerinin ortak noktası neydi?
7. Eski sevgilin seni arayıp bir şans daha isterse ne yaparsın?
8. İlişkide yaptığın en büyük hata neydi?
9. Sana göre bir ilişkide en önemli şey nedir?
10. Eski sevgilinle karşılaşsan nasıl hissedersin?
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Kendine güvenmeyi öğrendin!
Sabırlı olmayı öğrendin!
Kendine karşı dürüst olmayı öğrendin!
Gerçek aşkın sabır gerektirdiğini öğrendin!
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