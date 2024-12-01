Eski İlişkilerinden Aldığın Ders Ne?

İlişkilerinin sonunda anladığın en büyük şey, her şeyin bir zamanlaması olduğuydu. Aceleci davranışların veya sabırsız kararların seni bazen üzmüş olabilir. Ancak bu yaşananlar sayesinde sabır ve anlayışın ne kadar önemli olduğunu öğrendin. Artık hem kendine hem de karşı tarafa daha fazla zaman tanıyorsun. Bu olgun yaklaşım seni daha sağlıklı ilişkilere taşıyacak!