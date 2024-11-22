İlişkinizde Neyi Tamamlamalısınız?
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İlişkinizde Neyi Tamamlamalısınız?
Her ilişki kendine özgüdür, ancak bazen eksik bir şeyler var gibi hissedebiliriz. Sevgi, güven, heyecan ya da anlayış... İlişkinizin daha güçlü olabilmesi için neye ihtiyacı olduğunu öğrenmeye ne dersiniz? Bu test, ilişkinizde eksik olan öğeyi keşfetmenize ve bu eksiklikle nasıl başa çıkabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak. Hazırsanız başlayalım ve ilişkinizin ihtiyaç duyduğu şeyi birlikte bulalım!
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1. Bir sorun yaşadığınızda, çözüm süreci nasıl ilerler?
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2. Birlikte geçirdiğiniz vakit size yetiyor mu?
3. Gelecek planlarınız hakkında konuşurken ne hissediyorsunuz?
4. Partneriniz size eleştiri yaptığında nasıl hissediyorsunuz?
5. Birbirinize ne sıklıkla sürpriz yaparsınız?
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6. Partnerinizle en çok ne zaman mutlu hissediyorsunuz?
7. Bir tartışma sonrası nasıl hissediyorsunuz?
8. Partnerinizin sizin hobilerinizle ilgilenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
9. Sizi en mutlu eden ilişki anınız nedir?
10. Partnerinizin size güven verdiğini hissediyor musunuz?
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İlişkinizde daha fazla anlayış ve empatiye ihtiyacınız var
İlişkinizde daha fazla heyecana ihtiyacınız var
İlişkinizde daha fazla sevgi ve ilgiyi canlandırın
Destek ve güvene ihtiyacınız var
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