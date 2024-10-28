Duygularını Değerlendir: Sevgi mi Takıntı mı?
Duygularını Değerlendir: Sevgi mi Takıntı mı?
Aşk, hayatımızda en güzel duygulardan biri olmasına rağmen, bazen iç içe geçmiş hislerle karmaşık hale gelebilir. Sevgi ve takıntı arasındaki ince çizgiyi anlamak, sağlıklı ilişkiler kurmak açısından oldukça önemlidir. Bu test, hislerini değerlendirerek, gerçekten sevgi mi yoksa takıntı mı yaşadığını anlamana yardımcı olacak.
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1. Karşı tarafın seni nasıl hissettirdiğini düşünüyorsan, genelde ne hissediyorsun?
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2. İlişkinizdeki sorunlara nasıl yaklaşmayı tercih edersin?
3. Partnerinle geçirdiğin zaman, genelde nasıl hissediyorsun?
4. Onun sosyal medya aktivitelerine karşı tutumun nedir?
5. Eşinin başka biriyle vakit geçirmesi seni nasıl etkiler?
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6. Onunla gelecekle ilgili hayaller kurar mısın?
7. Partnerinle ilişkinizde en çok hangi duyguyu hissediyorsun?
8. Karşı tarafın seninle iletişimde olmaması seni nasıl etkiliyor?
9. Onun hakkında düşünmek gününün büyük kısmını kaplar mı?
10. Onunla geçirdiğin zaman sonrasında ne hissediyorsun?
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Sevgi dolu bir ilişki!
Karmaşık duygular!
Takıntılı hisler!
Kaygılı bağlantı!
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