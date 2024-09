Bir İlişkide Tahammül Edemeyeceğin Şey Ne?

İlişkide senin için en önemli şey, güven. Eğer güvenin sarsılırsa, ilişki senin için neredeyse sona ermiş demektir. Partnerinin her hareketini güven çerçevesinde değerlendirir ve en ufak bir güven eksikliği bile seni rahatsız eder. Sen, ilişkide her iki tarafın da birbirine tam anlamıyla sadık olmasını, açık olmasını ve güven ortamının korunmasını istersin. Bir kez güven kırıldığında, tamir etmesi neredeyse imkânsız olur. Bu yüzden, senin için güven her şeydir.