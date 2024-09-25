Bir İlişkide Tahammül Edemeyeceğin Şey Ne?
Bir İlişkide Tahammül Edemeyeceğin Şey Ne?
Herkesin ilişkilerde belli başlı sınırları, kırmızı çizgileri vardır. Kimi insanlar güven eksikliğine dayanamazken, kimileri saygısızlığa tahammül edemez. Peki, senin için bir ilişkide en katlanılmaz şey ne olabilir?
Haydi teste!
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1. Bir ilişkide en önemli olan şey nedir?
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2. Partnerinin seninle yaptığı küçük sürprizler hakkında ne düşünürsün?
3. Bir tartışmada partnerin sesini yükselttiğinde ne yaparsın?
4. Partnerin sürekli eski sevgilisinden bahsediyorsa ne düşünürsün?
5. İlişkide ne kadar özgürlük istersin?
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6. Partnerin senin güvenini sarstı, ne yaparsın?
7. Partnerinin sürekli seni eleştirmesiyle nasıl başa çıkarsın?
8. Partnerinin sosyal medyadaki hareketlerini sık sık kontrol ediyor musun?
9. Partnerin bir sırrını senden sakladı, ne yaparsın?
10. Bir ilişkide seni mutlu eden en önemli şey nedir?
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Güven eksikliği!
Sadakatsizlik
İletişim eksikliği!
Saygısızlık!
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