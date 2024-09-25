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Bir İlişkide Tahammül Edemeyeceğin Şey Ne?

Bir İlişkide Tahammül Edemeyeceğin Şey Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 12:01

Herkesin ilişkilerde belli başlı sınırları, kırmızı çizgileri vardır. Kimi insanlar güven eksikliğine dayanamazken, kimileri saygısızlığa tahammül edemez. Peki, senin için bir ilişkide en katlanılmaz şey ne olabilir?

Haydi teste!

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1. Bir ilişkide en önemli olan şey nedir?

2. Partnerinin seninle yaptığı küçük sürprizler hakkında ne düşünürsün?

3. Bir tartışmada partnerin sesini yükselttiğinde ne yaparsın?

4. Partnerin sürekli eski sevgilisinden bahsediyorsa ne düşünürsün?

5. İlişkide ne kadar özgürlük istersin?

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6. Partnerin senin güvenini sarstı, ne yaparsın?

7. Partnerinin sürekli seni eleştirmesiyle nasıl başa çıkarsın?

8. Partnerinin sosyal medyadaki hareketlerini sık sık kontrol ediyor musun?

9. Partnerin bir sırrını senden sakladı, ne yaparsın?

10. Bir ilişkide seni mutlu eden en önemli şey nedir?

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Güven eksikliği!

İlişkide senin için en önemli şey, güven. Eğer güvenin sarsılırsa, ilişki senin için neredeyse sona ermiş demektir. Partnerinin her hareketini güven çerçevesinde değerlendirir ve en ufak bir güven eksikliği bile seni rahatsız eder. Sen, ilişkide her iki tarafın da birbirine tam anlamıyla sadık olmasını, açık olmasını ve güven ortamının korunmasını istersin. Bir kez güven kırıldığında, tamir etmesi neredeyse imkânsız olur. Bu yüzden, senin için güven her şeydir.

Sadakatsizlik

Senin ilişkilerde en tahammül edemediğin şey, sadakatsizliktir. Bir kez partnerinin sadakatinden şüphe ettiğinde, o ilişki senin için çok zor hale gelir. Sadakat, senin için sadece fiziksel değil, duygusal anlamda da önem taşır. Senin için, partnerinin düşüncelerinin bile başkalarına kaymaması gerekir. Sadakate dayalı bir ilişki kurmak senin önceliğindir ve bu olmadığında, tüm bağların zedelenir. İhanet senin için kabul edilemez bir çizgidir.

İletişim eksikliği!

Senin için bir ilişkide en önemli şey, sağlam bir iletişimdir. Eğer partnerinle duygularınızı, düşüncelerinizi ve isteklerinizi rahatça paylaşamıyorsanız, bu senin için büyük bir sorun yaratır. Sorunları konuşarak çözmeyi, açık ve net olmayı tercih edersin. İletişim eksikliği, zamanla aranıza mesafeler koyar ve bu seni rahatsız eder. Senin kırmızı çizgin, iletişimsizliktir. Partnerinle ne kadar iyi iletişim kurarsanız, o kadar mutlu olursun.

Saygısızlık!

İlişkilerde senin için en önemli şeylerden biri, karşılıklı saygıdır. Saygı olmadan hiçbir şeyin sağlıklı ilerlemeyeceğini düşünürsün ve bu yüzden partnerinin her zaman saygılı olmasını beklersin. Seninle konuşurken, davranışlarında ya da kararlarında saygısızlık hissettiğin anda, o ilişki senin için çıkmaza girer. Sen, birbirine değer veren ve saygıyı temel alan bir ilişkiyi tercih edersin. Saygı olmadan ilişki, senin gözünde zaten bitmiştir.

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