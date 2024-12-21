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Beşiktaş Ligde Erimeye Devam Ediyor: Bu Hafta da Alanyaspor'a Takıldı

Beşiktaş Ligde Erimeye Devam Ediyor: Bu Hafta da Alanyaspor'a Takıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2024 - 21:10

Beşiktaş, Cumartesi gününün akşam seansında evinde Alanyaspor'u ağırladı. Alanyaspor karşısında üç puan parolasıyla maça çıkan Kara Kartal taraftarını üzmeye devam etti. Maçta geri düşen siyah beyazlılar anında cevap verdi. Ancak maçta üstünlük kuramayan Beşiktaş aradığı golü bir türlü bulamadı. Beşiktaş son sekiz maçta sadece Fenerbahçe'yi yenebildi.

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Beşiktaş 5.dakikada şok bir golle 1-0 geriye düştü. Nuno Lima'nın golüyle konuk ekip büyük bir sevinç yaşadı.

Beşiktaş 5.dakikada şok bir golle 1-0 geriye düştü. Nuno Lima'nın golüyle konuk ekip büyük bir sevinç yaşadı.

Bu golün santrasında ise golü bulan Beşiktaş oldu. Rafa Silva'nın şık golüyle eşitliği sağlayan Beşiktaş maçı da dengeye anında getirmiş oldu.

Bu golün santrasında ise golü bulan Beşiktaş oldu. Rafa Silva'nın şık golüyle eşitliği sağlayan Beşiktaş maçı da dengeye anında getirmiş oldu.

Ancak hem devre sonundan itibaren hem de ikinci yarıda Beşiktaş aradığı golü bir türlü bulamadı. Beşiktaş'ın zaman zaman hakeme itirazları olsa da kararlar değişmedi.

Ancak hem devre sonundan itibaren hem de ikinci yarıda Beşiktaş aradığı golü bir türlü bulamadı. Beşiktaş'ın zaman zaman hakeme itirazları olsa da kararlar değişmedi.

Beşiktaş, evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak puan farkını eritme şansını kaçırdı. Bu sonuçla Beşiktaş son 8 maçta sadece 1 galibiyet almayı başardı, o da Fenerbahçe karşısında oldu.

Beşiktaş, evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak puan farkını eritme şansını kaçırdı. Bu sonuçla Beşiktaş son 8 maçta sadece 1 galibiyet almayı başardı, o da Fenerbahçe karşısında oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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