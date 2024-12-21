Beşiktaş Ligde Erimeye Devam Ediyor: Bu Hafta da Alanyaspor'a Takıldı

Beşiktaş, Cumartesi gününün akşam seansında evinde Alanyaspor'u ağırladı. Alanyaspor karşısında üç puan parolasıyla maça çıkan Kara Kartal taraftarını üzmeye devam etti. Maçta geri düşen siyah beyazlılar anında cevap verdi. Ancak maçta üstünlük kuramayan Beşiktaş aradığı golü bir türlü bulamadı. Beşiktaş son sekiz maçta sadece Fenerbahçe'yi yenebildi.