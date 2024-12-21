Wanda Nara'nın Icardi'yi Kimle Aldattığı Ortaya Çıktı: Sivassporlu Futbolcu Balde'nin Eşi Açıkladı
Wanda Nara'nın Icardi'yi Kimle Aldattığı Ortaya Çıktı: Sivassporlu Futbolcu Balde'nin Eşi Açıkladı
Wanda Nara - Mauro Icardi aşkı için Keita Balde dedikoduları ortaya atılmıştı. İkili daha sonra barışarak bu dedikoduları tarihe gömmüştü. İkilinin ayrılığı sonrası Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri Wanda Nara'yı eleştiren açıklamalar yaptı. Balde ile ayrılan Guatieri, Wanda Nara'nın tehlikeli olduğunu da söyledi. Guatieri'nin açıklamalarının detaylarını derledik...
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Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası Keita Balde ile aşk yaşadığı iddiaları yeniden gündeme geldi. Bu iddianın sahibi ise Balde'nin eski eşi Simona Guatieri!
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Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri daha önce de bu konuyla ilgili daha önce açıklamalar yapmıştı. Guatieri, yeni açıkalamalarda bulundu.
"Keita ile Wanda görüşüyordu. Nara kocamla yatmış. Elimde kamera kayıtları var" diyen Guatieri, "Keita ile mayıs 2022'de evlendim. Bir rüyada gibiydim ama her şey o gün sona erdi. O tarihten 2 ay sonra Icardi bana eşinin Keita ile birlikte olduğunu söyledi" dedi.
Wanda Nara'nın kendisine Balde ile birlikte Dubai'den fotoğraflar gönderdiğini belirten Guatieri, "Kocamla birlikte olup sonra bana bu fotoğrafları gönderen bir kadın. Ona ne diyebileceğimi bilmiyorum. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü bu durum korkunç" ifadelerini kullandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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wanda porno yıldızlarından daha tehlikeli