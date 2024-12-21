Wanda Nara'nın Icardi'yi Kimle Aldattığı Ortaya Çıktı: Sivassporlu Futbolcu Balde'nin Eşi Açıkladı

Wanda Nara - Mauro Icardi aşkı için Keita Balde dedikoduları ortaya atılmıştı. İkili daha sonra barışarak bu dedikoduları tarihe gömmüştü. İkilinin ayrılığı sonrası Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri Wanda Nara'yı eleştiren açıklamalar yaptı. Balde ile ayrılan Guatieri, Wanda Nara'nın tehlikeli olduğunu da söyledi. Guatieri'nin açıklamalarının detaylarını derledik...