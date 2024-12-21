Mauro Icardi, Wanda Nara'yı Kendisini Takım Arkadaşıyla Aldatmakla Suçladı

Mauro Icardi'nin mahkemelik olduğu Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık ses getirmeye devam ediyor. İkilinin gelgitli aşkı nihayet son bulmuş ve büyük olaylar yaşanmıştı. Mahkemelerde karakollarda devam eden sürece son olarak Icardi'nin mahkemeye sunduğu iddia edilen deliller girdi. İddiaya göre Icardi'nin takım arkadaşıyla aldatılmış. Mauro Icardi bununla ilgili görüntü ve ses kayıtlarını mahkemeye verdiği iddia ediliyor.