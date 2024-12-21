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Mauro Icardi, Wanda Nara'yı Kendisini Takım Arkadaşıyla Aldatmakla Suçladı

Mauro Icardi, Wanda Nara'yı Kendisini Takım Arkadaşıyla Aldatmakla Suçladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2024 - 17:32

Mauro Icardi'nin mahkemelik olduğu Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık ses getirmeye devam ediyor. İkilinin gelgitli aşkı nihayet son bulmuş ve büyük olaylar yaşanmıştı. Mahkemelerde karakollarda devam eden sürece son olarak Icardi'nin mahkemeye sunduğu iddia edilen deliller girdi. İddiaya göre Icardi'nin takım arkadaşıyla aldatılmış. Mauro Icardi bununla ilgili görüntü ve ses kayıtlarını mahkemeye verdiği iddia ediliyor.

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Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın ayrılma kararından sonra halen kavgaları olay olmayı sürdürüyor. Çocukların velayeti için yaşanan süreçte ikili karşı ataklar yapıyor.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın ayrılma kararından sonra halen kavgaları olay olmayı sürdürüyor. Çocukların velayeti için yaşanan süreçte ikili karşı ataklar yapıyor.

Son iddia ise Icardi'nin Wanda Nara'yı kendisini takım arkadaşıyla aldatmakla suçlaması oldu. Bu aldatılmayla ilgili Icardi'de belli kayıtların olduğu da söyleniyor.

Son iddia ise Icardi'nin Wanda Nara'yı kendisini takım arkadaşıyla aldatmakla suçlaması oldu. Bu aldatılmayla ilgili Icardi'de belli kayıtların olduğu da söyleniyor.

Mauro Icardi, kötü alışkanlıklara sahip olduğunu söylediği L-Gante'yle kızlarını bir arada yaşatmak istemiyor. Bunun için de mahkemeye velayetlerini almak için Wanda Nara ile ilgili belgeler sundu.

Mauro Icardi, kötü alışkanlıklara sahip olduğunu söylediği L-Gante'yle kızlarını bir arada yaşatmak istemiyor. Bunun için de mahkemeye velayetlerini almak için Wanda Nara ile ilgili belgeler sundu.

Icardi, Wanda Nara'nın kendisine ihanet ettiği mesajları ve videoları mahkemeye sundu. Icardi bu delillerle velayet hakkını kazanmak istiyor.

Icardi, Wanda Nara'nın kendisine ihanet ettiği mesajları ve videoları mahkemeye sundu. Icardi bu delillerle velayet hakkını kazanmak istiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Uşak aşcıya, bahcıvan söfore sonra herkes uşağa 😝🤣