Eyüpspor'a da Takılan Fenerbahçe, Zirvedeki Takımların Hiçbirine Diş Geçiremedi

Fenerbahçe, Eyüpspor'a karşı kaybettiği iki puanla zirve yarışında yine ağır yara aldı. Kaybedilen Beşiktaş derbisiyle şok yaşayan sarı lacivertliler yine önemli iki puan kaybetti. Eyüpspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe için ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. Fenerbahçe ligin zirvesine karşı kayıp... İlk altıya diş geçiremeyen Fenerbahçe zirvedeki puan farkının da açılmasına neden oldu.