Eyüpspor'a da Takılan Fenerbahçe, Zirvedeki Takımların Hiçbirine Diş Geçiremedi
Eyüpspor'a da Takılan Fenerbahçe, Zirvedeki Takımların Hiçbirine Diş Geçiremedi
Fenerbahçe, Eyüpspor'a karşı kaybettiği iki puanla zirve yarışında yine ağır yara aldı. Kaybedilen Beşiktaş derbisiyle şok yaşayan sarı lacivertliler yine önemli iki puan kaybetti. Eyüpspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe için ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. Fenerbahçe ligin zirvesine karşı kayıp... İlk altıya diş geçiremeyen Fenerbahçe zirvedeki puan farkının da açılmasına neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe zirve takibi yaparken Eyüpspor'a hayati iki puan bıraktı. Deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eyüpspor beraberliği Fenerbahçe için ilginç bir istatistiğin de ortaya çıkmasına neden oldu. Fenerbahçe zirve takımları karşısında kayıp!
Fenerbahçe ilk 6'da yer alan takımlardan Galatasaray ve Beşiktaş'a derbilerde mağlup oldu. Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 evinde, Beşiktaş'a 1-0 deplasmanda kaybetti.
Fenerbahçe ilk 6'nın diğer takımalrı Samsunspor, Eyüpspor ve Göztepe'ye de diş geçiremedi. Göztepe ve Samsunspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe Eyüpspor'la da 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe 16 maçlık süreçte 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı ve bu 5 maçın da ilk 6'ya karşı olması taraftarlar arasında da tepkiye neden oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın