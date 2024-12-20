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Fenerbahçe Zirve Takibinde Bu Kez de Eyüpspor'a Takıldı

Fenerbahçe Zirve Takibinde Bu Kez de Eyüpspor'a Takıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.12.2024 - 22:04

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Eyüospor'a konuk oldu. Başa baş mücadeleye sahne olan maçta sarı lacivertiler rakibine maçın son bölümünde üstünlük kursa da istediklerini sahaya yansıtamadı. Ahmet Kutucu ve En-Nesyri'nin karşılıklı gollerini izlediğimiz devre sonu ise olayların çıkmasına neden oldu. Yükseen tansiyonda Arda Turan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe bu maçla birlikte bir kez daha zirvede ağır yara aldı.

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Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk oldu. İlk devre atılan gollerle maç hızlı başlasa da ikinci yarı kısır geçti.

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk oldu. İlk devre atılan gollerle maç hızlı başlasa da ikinci yarı kısır geçti.

Ahmet Kutucu, 28.dakikada takımını öne geçirerek büyük sevinç yaşadı. Ahmet'in golüyle öne geçen Eyüpspor maçtaki ağırlığını da artırdı.

Ahmet Kutucu, 28.dakikada takımını öne geçirerek büyük sevinç yaşadı. Ahmet'in golüyle öne geçen Eyüpspor maçtaki ağırlığını da artırdı.

Fenerbahçe ise 45+4'te En-Nesyri ile bu gole karşılık verdi ve bu golden sonra saha tamamen karıştı.

Fenerbahçe ise 45+4'te En-Nesyri ile bu gole karşılık verdi ve bu golden sonra saha tamamen karıştı.

Eyüpspor cephesi Caner Erkin'e faul yapıldığı gerekçesiyle uzun süre hakeme itirazlarda bulundu.

Eyüpspor cephesi Caner Erkin'e faul yapıldığı gerekçesiyle uzun süre hakeme itirazlarda bulundu.

Eyüpspor'un şiddetli itirazları esnasında teknik direktör Arda Turan da kırmızı kart gördü.

Eyüpspor'un şiddetli itirazları esnasında teknik direktör Arda Turan da kırmızı kart gördü.
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Devrenin düdüğü çalar çalmaz sahada iki takım futbolcuları arasında da şiddetli tartışmalar yaşandı ancak olay iki tarafın da sağduyulu isimleri aracılığıyla büyümedi.

Devrenin düdüğü çalar çalmaz sahada iki takım futbolcuları arasında da şiddetli tartışmalar yaşandı ancak olay iki tarafın da sağduyulu isimleri aracılığıyla büyümedi.

İkinci devrede de özellikle maçın son bölümünde iki taraf da bulduğu fırsatları cömertçe harcadı ve maç 1-1 bitti. Fenerbahçe bu sonuçla zirvede bir kez daha ağır yara almış oldu.

İkinci devrede de özellikle maçın son bölümünde iki taraf da bulduğu fırsatları cömertçe harcadı ve maç 1-1 bitti. Fenerbahçe bu sonuçla zirvede bir kez daha ağır yara almış oldu.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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