Fenerbahçe Zirve Takibinde Bu Kez de Eyüpspor'a Takıldı

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Eyüospor'a konuk oldu. Başa baş mücadeleye sahne olan maçta sarı lacivertiler rakibine maçın son bölümünde üstünlük kursa da istediklerini sahaya yansıtamadı. Ahmet Kutucu ve En-Nesyri'nin karşılıklı gollerini izlediğimiz devre sonu ise olayların çıkmasına neden oldu. Yükseen tansiyonda Arda Turan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe bu maçla birlikte bir kez daha zirvede ağır yara aldı.