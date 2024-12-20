Eyüpspor - Fenerbahçe Maçında Arda Turan İtirazından Dolayı Kırmızı Kart Gördü

Eyüpspor - Fenerbahçe haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi. İlk yarının sonunda Fenerbahçe'nin golüyle ortalık karıştı. Eyüpspor'un yediği golde faul beklentisi hem Caner Erkin'i hem de teknik direktör Arda Turan'ı çıldırttı. Arda Turan, hakeme itirazının ardından kırmızı kart gördü. Devre sonunda iki takım futbolcuları da uzun süre tartışma yaşadı.