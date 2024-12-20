Eyüpspor - Fenerbahçe Maçında Arda Turan İtirazından Dolayı Kırmızı Kart Gördü
Eyüpspor - Fenerbahçe Maçında Arda Turan İtirazından Dolayı Kırmızı Kart Gördü
Eyüpspor - Fenerbahçe haftanın açılış maçında karşı karşıya geldi. İlk yarının sonunda Fenerbahçe'nin golüyle ortalık karıştı. Eyüpspor'un yediği golde faul beklentisi hem Caner Erkin'i hem de teknik direktör Arda Turan'ı çıldırttı. Arda Turan, hakeme itirazının ardından kırmızı kart gördü. Devre sonunda iki takım futbolcuları da uzun süre tartışma yaşadı.
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Eyüpspor-Fenerbahçe maçında devre 1-1 sona ererken devre sonunda yaşananlar tartışmalara neden oldu.
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Fenerbahçe'nin golü öncesinde Eyüpspor cephesi Caner Erkin'e faul yapıldığını iddia ederek itirazlarda bulundu.
İddialara göre "VAR neden devreye girmiyor" diyerek itirazlarda bulunan ve bu itirazını küfürlü şekilde dile getiren Arda Turan hakemden kırmızı kart gördü.
Genç teknik direktör uzun süre sakinleştirilemezken devrenin sonunda da iki takım futbolcuları soyunma odasına yönelirken saha içinde tartışma yaşadı.
Arda Turan mücadelenin ikinci yarısında tribünden kendisine ayrılan bölümden maçı takip etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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