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Okan Buruk Çok Konuşulan Ayakkabılarıyla İlgili Editleri Yorumladı

Okan Buruk Çok Konuşulan Ayakkabılarıyla İlgili Editleri Yorumladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.12.2024 - 21:20 Son Güncelleme: 20.12.2024 - 21:23

Sosyal medyada yapılan editlerde Türklerin yeri diğer ülkelerle tartışılmayacak seviyede. Bu konuda bir ödül yarışması olsa Türklerin zirveyi kimseye bırakmayacağı konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu editlerle ilgili son yorum da Okan Buruk'tan geldi. Buruk, gündem olan ayakkabılarıyla ilgili editleri gördüğünü söyledi. Okan Buruk, ediyleri 'çok yaratıcı' bulduğunu söyledi, gülerek.

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Okan Buruk'un röportajlarında, basın toplantılarında yaptığı açıklamalardan sonra getirilen "(gülerek)" kelimesine artık alıştık.

Okan Buruk'un röportajlarında, basın toplantılarında yaptığı açıklamalardan sonra getirilen "(gülerek)" kelimesine artık alıştık.

Okan Buruk bu kez "gülerek" kendisiyle ilgili yapılan editlere yorum yaptı. Buruk, ayakkabısıyla dalga geçildiğini söyleyerek "bazıları çok yaratıcı" yorumu yaptı.

Okan Buruk bu kez "gülerek" kendisiyle ilgili yapılan editlere yorum yaptı. Buruk, ayakkabısıyla dalga geçildiğini söyleyerek "bazıları çok yaratıcı" yorumu yaptı.

Okan Buruk, "Sosyal medyada yapılan editler çok yaratıcı olabiliyor. Benim ayakkabılarımla dalga geçiyorlar mesela (gülerek)" dedi.

Okan Buruk, "Sosyal medyada yapılan editler çok yaratıcı olabiliyor. Benim ayakkabılarımla dalga geçiyorlar mesela (gülerek)" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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