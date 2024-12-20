Okan Buruk Çok Konuşulan Ayakkabılarıyla İlgili Editleri Yorumladı

Sosyal medyada yapılan editlerde Türklerin yeri diğer ülkelerle tartışılmayacak seviyede. Bu konuda bir ödül yarışması olsa Türklerin zirveyi kimseye bırakmayacağı konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu editlerle ilgili son yorum da Okan Buruk'tan geldi. Buruk, gündem olan ayakkabılarıyla ilgili editleri gördüğünü söyledi. Okan Buruk, ediyleri 'çok yaratıcı' bulduğunu söyledi, gülerek.