Beşiktaş'tan Sonra Kulüp Bulamayan Dele Alli 2 Yıl Sonra Futbola Dönüyor
Beşiktaş'tan Sonra Kulüp Bulamayan Dele Alli 2 Yıl Sonra Futbola Dönüyor
Dele Alli, İngiliz futbolunun yeni umudu olarak 'piyasaya' çıkmasının üzerinden çok da büyük bir zaman geçmemişti. Onu Tottenham ve Everton'a taşıyan taşıyan transfer süreci bir süre sonra ülkemize de getirdi. Beşiktaş formasıyla kısa bir süre Süper Lig'de mücadele eden Dele Alli burada da tutunamayarak adeta futbola veda etmitşi. Yaklaşık iki yıl futbol oynamayan Alli, yeniden dönüş için hazırlıklara başladı. Dele Alli bu haberi sevenleriyle paylaştı.
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Milton Keynes'tan Premier Lig'e transfer yaptığında herkes Dele Alli'nin İngiliz futbolunun yeni yüzü olmasını bekliyordu.
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Tottenham'a transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Dele Alli bir dönem İngiltere milli takımı forması giymeyi dahi başarmıştı.
Performansı giderek düşen ve profesyonelliği tartışılmaya açılan Dele Alli düşüşünü sürdürdü ve genç yaşta Süper Lig'e kadar geldi.
Beşiktaş formasıyla kalitesini ilk başlarda hissettirse de burada da olmadı ve düşen performansıyla görünmez bir kadro dışı süreci yaşadı ve izinli olarak ülkesine döndü.
Dele All, 26 Şubat 2023 tarihinden bu yana bir maça çıkabilmiş değil. Kulüpsüz kaldıktan sonra da sadece Everton ile antrenmanlara çıkabildi.
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Dele Alli yaklaşık iki yıllık "antrenman" sürecinin ardından nihayet futbola dönüyor. Sosyal medya hesabından Everton'a teşekkür eden Alli, ayrılığın ve yeni yılın yeni bir başlangıca dönüşeceğini söyledi.
Dele Alli, İtalya ekiplerinden Como ile antrenmanlara çıkacak. İngiliz oyuncunun performansının beğenilmesi halinde resmi maçlara çıkması için sözleşme imzalanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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