Beşiktaş'tan Sonra Kulüp Bulamayan Dele Alli 2 Yıl Sonra Futbola Dönüyor

Dele Alli, İngiliz futbolunun yeni umudu olarak 'piyasaya' çıkmasının üzerinden çok da büyük bir zaman geçmemişti. Onu Tottenham ve Everton'a taşıyan taşıyan transfer süreci bir süre sonra ülkemize de getirdi. Beşiktaş formasıyla kısa bir süre Süper Lig'de mücadele eden Dele Alli burada da tutunamayarak adeta futbola veda etmitşi. Yaklaşık iki yıl futbol oynamayan Alli, yeniden dönüş için hazırlıklara başladı. Dele Alli bu haberi sevenleriyle paylaştı.