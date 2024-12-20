MHK, FIFA 1. Kategori Hakemi Gamze Durmuş Pakkan'ı Hamile Olduğu İçin FIFA Listesinden Çıkardı İddiası!
MHK, FIFA 1. Kategori Hakemi Gamze Durmuş Pakkan'ı Hamile Olduğu İçin FIFA Listesinden Çıkardı İddiası!
FIFA 1. kategori hakemi Gamze Durmuş Pakkan, hamile olduğu gerçekçesi ile FIFA listesinden çıkarıldı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından alınan bu karar Avrupa'da ilk kez yaşanırken, UEFA bir adım attı. Fakat MHK'den ret cevap geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan UEFA Hakem Kurulu’nun kadın hakemlerden sorumlu üyesi Dagmar Damkova ise şaşkınlığını gizlemedi.
İşte, detaylar...
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FIFA 1. kategori hakemi Gamze Durmuş Pakkan, hamile olduğu için MHK tarafından FIFA listesinden çıkarıldı!
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MHK kararı ile Pakkan'ın "yerinin dondurularak korunmasındansa, listeden tamamen çıkarılması" ise tartışmalara neden oldu!
Hürriyet’ten Murat Fevzi Tanırlı’nın haberine göre, Pakkan ailesi medyada çıkan haberler dolayısıyla da tehdit altında.
UEFA Hakem Kurulu’nun kadın hakemlerden sorumlu üyesi eski hakem Dagmar Damkova, "Olanlara inanamıyorum" dedi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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