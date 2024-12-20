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MHK, FIFA 1. Kategori Hakemi Gamze Durmuş Pakkan'ı Hamile Olduğu İçin FIFA Listesinden Çıkardı İddiası!

MHK, FIFA 1. Kategori Hakemi Gamze Durmuş Pakkan'ı Hamile Olduğu İçin FIFA Listesinden Çıkardı İddiası!

UEFA FIFA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 14:52

FIFA 1. kategori hakemi Gamze Durmuş Pakkan, hamile olduğu gerçekçesi ile FIFA listesinden çıkarıldı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından alınan bu karar Avrupa'da ilk kez yaşanırken, UEFA bir adım attı. Fakat MHK'den ret cevap geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan UEFA Hakem Kurulu’nun kadın hakemlerden sorumlu üyesi Dagmar Damkova ise şaşkınlığını gizlemedi. 

İşte, detaylar...

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FIFA 1. kategori hakemi Gamze Durmuş Pakkan, hamile olduğu için MHK tarafından FIFA listesinden çıkarıldı!

FIFA 1. kategori hakemi Gamze Durmuş Pakkan, hamile olduğu için MHK tarafından FIFA listesinden çıkarıldı!

Hürriyet'in haberine göre hamile olduğu gerekçesi ile FIFA listesinden çıkarılan başarılı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA tarafından mentör atanan ve elit kategorisi için yatırım yapılan en önemli adaylar arasındaydı.

MHK kararı ile Pakkan'ın "yerinin dondurularak korunmasındansa, listeden tamamen çıkarılması" ise tartışmalara neden oldu!

MHK kararı ile Pakkan'ın "yerinin dondurularak korunmasındansa, listeden tamamen çıkarılması" ise tartışmalara neden oldu!

MHK bu hamlesi ile Gamze Durmuş Pakkan'nın yeniden FIFA listesine aday gösterildiğinde elit kategorisine yükselme şansını ortandan kaldırıyor. Pakkan bunun yerine listeye en alt kategoriden başlayacak ve kariyerinde en az 3 yıl kaybetmiş olacak.

Hürriyet’ten Murat Fevzi Tanırlı’nın haberine göre, Pakkan ailesi medyada çıkan haberler dolayısıyla da tehdit altında.

Hürriyet’ten Murat Fevzi Tanırlı’nın haberine göre, Pakkan ailesi medyada çıkan haberler dolayısıyla da tehdit altında.

Kaynak

UEFA Hakem Kurulu’nun kadın hakemlerden sorumlu üyesi eski hakem Dagmar Damkova, "Olanlara inanamıyorum" dedi.

UEFA Hakem Kurulu’nun kadın hakemlerden sorumlu üyesi eski hakem Dagmar Damkova, "Olanlara inanamıyorum" dedi.

Damkova, durumu değerlendirirken 'Bir kadının hamile olması nedeniyle listeden çıkarılmasının işten çıkarılmakla ne farkı var!' diyerek isyan etti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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