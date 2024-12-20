Uzayda Mahsur Kalan Astronotların Dünya'ya Dönüşü Bir Kez Daha Ertelendi! En Az 9 Ay ISS'de Kalacaklar!
Uzayda Mahsur Kalan Astronotların Dünya'ya Dönüşü Bir Kez Daha Ertelendi! En Az 9 Ay ISS'de Kalacaklar!
Kaynak: https://www.livescience.com/space/spa...
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan NASA astronotları, yine dünyaya dönemiyor! Astronot Butch Wilmore ve Suni Williams, 10 günlük uzay yolculuğu için gittikleri ISS'te Haziran 2024'ten beri mahsur kaldılar. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre astronotlar, SpaceX'in Dragon kapsülünde yaşanan gecikme nedeniyle ISS'de en az 9 ay geçirecekler. Peki, mahsur kalan astronotlar ne zaman dünyaya dönecekler?
İşte detaylar...
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'Mahsur' NASA astronotlarının Dünya'ya dönüşü, SpaceX kapsül sorunları nedeniyle en azından 2025 Mart sonuna kadar ertelendi, NASA açıkladı
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NASA tarafından 17 Aralık Salı günü yayınlanan blog yazısına göre, ISS'ye bir sonraki mürettebat değişimi Şubat ayı yerine 2025'in Mart sonunda gerçekleştirilecek.
Tabii astronotları sağ salim Dünya'ya döndürmek için "Yeni bir uzay aracının üretimi, montajı, testi ve son entegrasyonu, ayrıntılara büyük dikkat gerektiren titiz bir çaba" gerektiriyor!
Görünen o ki 10 günlük uzay yolculuğu için ISS'ye fırlatılan NASA astronotları Butch Wilmore ve Sunita Williams, en az 9 ay uzayda kalacaklar!
İşte, Uzayda En Uzun Süre Kalanlar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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