Uzayda Mahsur Kalan Astronotların Dünya'ya Dönüşü Bir Kez Daha Ertelendi! En Az 9 Ay ISS'de Kalacaklar!

Haziran 2024'te Boeing'in Starliner uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, uzayda mahsur kaldılar.

ISS'ye sadece 10 gün sürecek bir uzay yolculuğu için fırlatılan astronotlar, Boeing’in uzay aracında meydana gelen arıza ve helyum sızıntısı nedeniyle Dünya'ya dönemediler. NASA sorunu çözmeye çalışmış bu arada astronotların gecikmesi üç ay ertelendi. Sonunda Boeing'in Starliner uzay aracı mürettebatı olmadan Eylül ayında Dünya'ya döndü.

Haziran ayından beri ISS'de mahsur kalan astronot çiftin geri dönüşleri ise bir kez daha ertelendi.