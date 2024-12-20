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Uzayda Mahsur Kalan Astronotların Dünya'ya Dönüşü Bir Kez Daha Ertelendi! En Az 9 Ay ISS'de Kalacaklar!

Uzayda Mahsur Kalan Astronotların Dünya'ya Dönüşü Bir Kez Daha Ertelendi! En Az 9 Ay ISS'de Kalacaklar!

Uzay NASA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 09:33

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan NASA astronotları, yine dünyaya dönemiyor! Astronot Butch Wilmore ve Suni Williams, 10 günlük uzay yolculuğu için gittikleri ISS'te Haziran 2024'ten beri mahsur kaldılar. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre astronotlar, SpaceX'in Dragon kapsülünde yaşanan gecikme nedeniyle ISS'de en az 9 ay geçirecekler. Peki, mahsur kalan astronotlar ne zaman dünyaya dönecekler?

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.livescience.com/space/spa...
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'Mahsur' NASA astronotlarının Dünya'ya dönüşü, SpaceX kapsül sorunları nedeniyle en azından 2025 Mart sonuna kadar ertelendi, NASA açıkladı

'Mahsur' NASA astronotlarının Dünya'ya dönüşü, SpaceX kapsül sorunları nedeniyle en azından 2025 Mart sonuna kadar ertelendi, NASA açıkladı

Haziran 2024'te Boeing'in Starliner uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, uzayda mahsur kaldılar. 

ISS'ye sadece 10 gün sürecek bir uzay yolculuğu için fırlatılan astronotlar, Boeing’in uzay aracında meydana gelen arıza ve helyum sızıntısı nedeniyle Dünya'ya dönemediler. NASA sorunu çözmeye çalışmış bu arada astronotların gecikmesi üç ay ertelendi. Sonunda Boeing'in Starliner uzay aracı mürettebatı olmadan Eylül ayında Dünya'ya döndü. 

Haziran ayından beri ISS'de mahsur kalan astronot çiftin geri dönüşleri ise bir kez daha ertelendi.

Uzay Mekiği Starliner Boş Olarak Dünya'ya Döndü 👇

NASA tarafından 17 Aralık Salı günü yayınlanan blog yazısına göre, ISS'ye bir sonraki mürettebat değişimi Şubat ayı yerine 2025'in Mart sonunda gerçekleştirilecek.

NASA tarafından 17 Aralık Salı günü yayınlanan blog yazısına göre, ISS'ye bir sonraki mürettebat değişimi Şubat ayı yerine 2025'in Mart sonunda gerçekleştirilecek.

Başlangıçta Şubat 2025'te gerçekleşmesi planlanan Crew 10 görevi kapsamında dört mürettebat üyesini uzay istasyonuna fırlatacaktı. Fakat NASA ve SpaceX görev için yeni bir Dragon uzay aracını tamamlamak için fırlatmayı erteledi. Üzerinde çalışılan uzay aracı, alçak Dünya yörüngesine 7 astronot birden taşıyabilecek şekilde tasarlanıyor.

Tabii astronotları sağ salim Dünya'ya döndürmek için "Yeni bir uzay aracının üretimi, montajı, testi ve son entegrasyonu, ayrıntılara büyük dikkat gerektiren titiz bir çaba" gerektiriyor!

Tabii astronotları sağ salim Dünya'ya döndürmek için "Yeni bir uzay aracının üretimi, montajı, testi ve son entegrasyonu, ayrıntılara büyük dikkat gerektiren titiz bir çaba" gerektiriyor!

NASA'nın Ticari Mürettebat Programı yöneticisi Steve Stich, yeni uzay aracı için gerekli süreci değerlendirdikten sonra NASA'nın ISS'de mahsur kalan astronotları Butch Wilmore ve Sunita Williams'ın uzayda fazladan bir ay daha kalacaklarının da altını çizdi.

Görünen o ki 10 günlük uzay yolculuğu için ISS'ye fırlatılan NASA astronotları Butch Wilmore ve Sunita Williams, en az 9 ay uzayda kalacaklar!

Görünen o ki 10 günlük uzay yolculuğu için ISS'ye fırlatılan NASA astronotları Butch Wilmore ve Sunita Williams, en az 9 ay uzayda kalacaklar!

ISS'nin uzun süreli sakinleri haline gelen Wilmore ve Williams, pek çok kişinin aklına uzayda en uzun süre kalan kişileri getirdi.

NASA Astronotların Sağlık Durumunun İyi Olduğunu Açıkladı 👇

İşte, Uzayda En Uzun Süre Kalanlar

İşte, Uzayda En Uzun Süre Kalanlar

Uzayda en uzun süre kalan astronotlardan biri Scott Kelly, 2015 ila 2016 yılları arasında ISS'de 340 gün kaldı. Kelly'nin ikizi astronot Mark ise Dünya'da gözlem altında tutuldu. Böylece araştırmacılar ikizlerin sağlık ve fizyolojik durumlarını karşılaştırdı. Astronot Frank Rubio ve 6 kişi daha 2023 yılında bir yıl boyunca yörüngede kaldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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