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Fransa’daki Toplu Cinsel Saldırı Davasında Son Karar! Gisèle Pelicot'un Kocası ve Sanıkların Cezası Belli Oldu

Fransa’daki Toplu Cinsel Saldırı Davasında Son Karar! Gisèle Pelicot'un Kocası ve Sanıkların Cezası Belli Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 20:01

Fransa'daki toplu cinsel saldırı skandalında sona gelindi! 2 Eylül'de başlayan duruşmada, Gisele Pelicot'un eşi Dominique Pelicot ve 50 erkek cinsel saldırı suçlaması ile yargılanıyordu. Neredeyse 10 yıl süren istismarda eski koca ve sanıkların cezaları ise belli oldu. Cinsel saldırı ile mücadelenin sembolü haline gelen Gisele Pelicot, Perşembe günü sonuçlanan mahkemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunmayı da ihmal etmedi. 

İşte, detaylar...

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Gisèle Pelicot'un neredeyse 10 yıl boyunca eşi Dominique Pelicot tarafından ağır uyuşturucular verilerek uyuşturulup cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkan davada sona gelindi!

Gisèle Pelicot'un neredeyse 10 yıl boyunca eşi Dominique Pelicot tarafından ağır uyuşturucular verilerek uyuşturulup cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkan davada sona gelindi!

2020 yılında başlayan soruşturma her detayı ile adeta tüm dünyayı şoke ederken, istismara karışan onlarca erkek de ortaya çıktı. Dominique Pelicot ve karısına saldırması için evine getirdiği 50 erkek dava kapsamında suçlu bulundu.

Yıllar süren istismarın çığır açan duruşması 2 Eylül'de başlamıştı. Fransa'da görülen davada yargıç Perşembe günü kararını verdi!

Yıllar süren istismarın çığır açan duruşması 2 Eylül'de başlamıştı. Fransa'da görülen davada yargıç Perşembe günü kararını verdi!

Dominique Pelicot, yıllar süren saldırıları organize etmekten suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç ortaklarına ise 3 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Gisèle'e saldırmaktan suçlu bulunan 51 erkekten; 47'si tecavüzden, 2'si tecavüz girişiminden, 2'si ise cinsel saldırıdan hüküm giydi. Sanıklardan 5'i hapiste geçirdikleri süre sebebiyle bugün serbest bırakılırken, diğerleri ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

"Geçtiğimiz Eylül ayında bu duruşmanın kapılarını açmak istedim ki toplum neler olduğunu görebilsin." diyen Gisèle, tüm süreç boyunca duruşmalara da katıldı!

"Geçtiğimiz Eylül ayında bu duruşmanın kapılarını açmak istedim ki toplum neler olduğunu görebilsin." diyen Gisèle, tüm süreç boyunca duruşmalara da katıldı!

2011 ile 2020 yılları arasında gerçekleşen saldırıların görüntüleri ortaya çıkarken bazı erkeklerin, mahkemede 'baygın kadının buna izin verdiğine veya kocasının izninin yeterli olduğuna inandıklarını söylemeleri' herkesi şaşkına çevirmişti. 

Gisèle ise duruşma sırasında saldırganlara atıfta bulunarak 'Her şeyden önce, bu toplumu değiştirme irademi ve kararlılığımı ifade ediyorum.' diyerek saldırılarla ve saldırganlarla yüzleşti.

Davanın Detaylarını ve Dominique Pelicot'un İtiraflarını Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

Pelicot'un avukatı Stéphane Babonneau ise son duruşma öncesi "Hiçbir şey ona kaybettiği 15 yılı, başına ne geldiğini bilmeden yaşadığı 10 yılı geri getirmeyecek." dedi.

Pelicot'un avukatı Stéphane Babonneau ise son duruşma öncesi "Hiçbir şey ona kaybettiği 15 yılı, başına ne geldiğini bilmeden yaşadığı 10 yılı geri getirmeyecek." dedi.

Babonneau, Gisèle için adelet yerini bulmuş gibi görünse de bu gibi korkunç saldırılarla hayatı sonsuza dek değişen onlarca kişiye işaret etti. Ve sözlerine 'Şimdi bekleyebileceği tek şey adaletin sağlanması ve sonra, peki, 10, 15 yıl hapis yatan, başka bir ailenin yok edildiğini gören birinin tesellisini kim bulabilir. Hiç kimse ve aslında kesinlikle kendisi değil.' ifadeleriyle devam etti.

Cesareti nedeniyle Fransa'da ve dünyada cinsel şiddete karşı mücadelenin sembolü haline gelen Gisèle Pelicot, dava boyunca tam adının yayınlanmasını ve mahkeme tutanaklarının kamuoyu ile paylaşılması konusunda gösterdiği ısrar ile de övgü aldı!

Cesareti nedeniyle Fransa'da ve dünyada cinsel şiddete karşı mücadelenin sembolü haline gelen Gisèle Pelicot, dava boyunca tam adının yayınlanmasını ve mahkeme tutanaklarının kamuoyu ile paylaşılması konusunda gösterdiği ısrar ile de övgü aldı!

Suçluların cezasını bulduğu mahkeme çıkışında açıklama yapan Gisele, 'Bu zor zamanlarda bana destek olan herkese çok derin bir şükran duygusunu ifade etmek istiyorum. Tanıklığınız, ifadeleriniz beni gerçekten etkiledi ve bana bu uzun duruşma günleri için her gün geri dönme gücü verdi.' dedi.

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Gisèle Pelicot'u mahkeme kapısında "Cesaretiniz için teşekkür ederiz" gibi sloganlarla karşılayan kalabalık gibi biz de ona cesareti için bir teşekkür sunalım.

Gisèle Pelicot'u mahkeme kapısında "Cesaretiniz için teşekkür ederiz" gibi sloganlarla karşılayan kalabalık gibi biz de ona cesareti için bir teşekkür sunalım.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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