Fransa’daki Toplu Cinsel Saldırı Davasında Son Karar! Gisèle Pelicot'un Kocası ve Sanıkların Cezası Belli Oldu
Fransa’daki Toplu Cinsel Saldırı Davasında Son Karar! Gisèle Pelicot'un Kocası ve Sanıkların Cezası Belli Oldu
Fransa'daki toplu cinsel saldırı skandalında sona gelindi! 2 Eylül'de başlayan duruşmada, Gisele Pelicot'un eşi Dominique Pelicot ve 50 erkek cinsel saldırı suçlaması ile yargılanıyordu. Neredeyse 10 yıl süren istismarda eski koca ve sanıkların cezaları ise belli oldu. Cinsel saldırı ile mücadelenin sembolü haline gelen Gisele Pelicot, Perşembe günü sonuçlanan mahkemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunmayı da ihmal etmedi.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gisèle Pelicot'un neredeyse 10 yıl boyunca eşi Dominique Pelicot tarafından ağır uyuşturucular verilerek uyuşturulup cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkan davada sona gelindi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar süren istismarın çığır açan duruşması 2 Eylül'de başlamıştı. Fransa'da görülen davada yargıç Perşembe günü kararını verdi!
"Geçtiğimiz Eylül ayında bu duruşmanın kapılarını açmak istedim ki toplum neler olduğunu görebilsin." diyen Gisèle, tüm süreç boyunca duruşmalara da katıldı!
Pelicot'un avukatı Stéphane Babonneau ise son duruşma öncesi "Hiçbir şey ona kaybettiği 15 yılı, başına ne geldiğini bilmeden yaşadığı 10 yılı geri getirmeyecek." dedi.
Cesareti nedeniyle Fransa'da ve dünyada cinsel şiddete karşı mücadelenin sembolü haline gelen Gisèle Pelicot, dava boyunca tam adının yayınlanmasını ve mahkeme tutanaklarının kamuoyu ile paylaşılması konusunda gösterdiği ısrar ile de övgü aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gisèle Pelicot'u mahkeme kapısında "Cesaretiniz için teşekkür ederiz" gibi sloganlarla karşılayan kalabalık gibi biz de ona cesareti için bir teşekkür sunalım.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın