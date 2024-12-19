Fransa’daki Toplu Cinsel Saldırı Davasında Son Karar! Gisèle Pelicot'un Kocası ve Sanıkların Cezası Belli Oldu

Babonneau, Gisèle için adelet yerini bulmuş gibi görünse de bu gibi korkunç saldırılarla hayatı sonsuza dek değişen onlarca kişiye işaret etti. Ve sözlerine 'Şimdi bekleyebileceği tek şey adaletin sağlanması ve sonra, peki, 10, 15 yıl hapis yatan, başka bir ailenin yok edildiğini gören birinin tesellisini kim bulabilir. Hiç kimse ve aslında kesinlikle kendisi değil.' ifadeleriyle devam etti.