Fransa'daki Toplu Cinsel Saldırı Davasında Zanlı Dominique Pelicot İtiraf Etti 'Herkes Biliyordu'
Fransa'daki Toplu Cinsel Saldırı Davasında Zanlı Dominique Pelicot İtiraf Etti 'Herkes Biliyordu'
Kaynak: https://www.nytimes.com/article/frenc...
Dünyanın gündemine oturan Fransa'daki toplu cinsel saldırı skandalında, beklenen itiraf geldi! Güneydeki Avignon şehrindeki davada 10 yılı aşkı süredir devam eden istismarda Gisele Pelicot'un eşi Dominique Pelicot ile birlikte 50 erkek cinsel saldırı suçlaması ile yargılanıyordu. 72 yaşındaki kadının kocası, Gisele'e uyuşturucu vermek, cinsel saldırıda bulunmak ve diğer adamları kendisine katılmaya davet etmek de dahil tüm bu korkunç suçlamalara yanıt verdi!
İşte, detaylar...
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2020 yılında başlayan soruşturma, elde edilen deliller ışığında Fransa'nın gündemine oturdu. Toplu cinsel saldırı davasının sanığı, Dominique Pelicot, ilk kez ifade verdi.
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Gisele Pelicot, bugüne kadar kendisine verilen ağır uyuşturucular nedeniyle hiçbir şey hatırlamadığını, fakat yıllarca açıklanamayan semptomlarla başa çıkmak zorunda kaldığını dile getirmişti.
İntihar etmeyi düşündü, hayatı alt üst oldu!
2020 yılında üç kadının eteklerinin altından görüntü almaya çalışınca polis, Dominique Pelicot hakkında soruşturma açtı!
Dominique Pelicot dahil olmak üzere 26 ila 74 yaş aralığında 51 sanıktan Pelicot da dahil 48'i ağırlaştırılmış tecavüzle yargınlanıyor. Üstelik henüz kimliği belirlenemeyen 31 kişi daha bulunuyor.
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Bölge savcılığı, Dominique Pelicot'un 10 yıl süren istismara ilişkin korkunç detayları açıkladı: Pelicot, uyuşturucu verdiği karısına taciz ve cinsel saldırı anları bir de filme aldı!
Dominique Pelicot, "Bunu hak etmedi, bunu kabul ediyorum." dedi ve af diledi!
Pelicot'un ifadesinde "Ben de bu mahkemedeki diğerleri gibi bir tecavüzcüyüm." sözleri dikkat çekti!
“Bunları dinlemek benim için çok zor. Bunları yapabileceğini aklımdan geçirmediğim bir adamla 50 yıl yaşadım. Ona tamamen güvenmiştim”
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