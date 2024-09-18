Fransa'daki Toplu Cinsel Saldırı Davasında Zanlı Dominique Pelicot İtiraf Etti 'Herkes Biliyordu'

71 yaşındaki Dominique Pelicot, ifadesi sırasında diğer erkekleri de suçladı. 'Hepsi biliyordu, aksini söyleyemezler' dedi. Ayrıca zor bir çocukluk geçirdiğini, anne ve babasının birbirlerine saldırdıklarını belirtti. 9 yaşında cinsel saldırı kurbanı olduğunu söyleyen Dominique ayrıca, 'Bu travmatik olayların ağırlığını hep taşıdım. Böyle doğmuyorsunuz, böyle oluyorsunuz' sözlerini de ifadesine ekledi.

Artık eski eşi olan Gisele'yi hâlâ çok sevdiğini söyledi ve ekledi: “Onu 40 yıl boyunca çok sevdim, 10 yıl boyuncaysa çok kötü sevdim.'