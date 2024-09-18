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Fransa'daki Toplu Cinsel Saldırı Davasında Zanlı Dominique Pelicot İtiraf Etti 'Herkes Biliyordu'

Fransa'daki Toplu Cinsel Saldırı Davasında Zanlı Dominique Pelicot İtiraf Etti 'Herkes Biliyordu'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 20:16 Son Güncelleme: 18.09.2024 - 20:23

Dünyanın gündemine oturan Fransa'daki toplu cinsel saldırı skandalında, beklenen itiraf geldi! Güneydeki Avignon şehrindeki davada 10 yılı aşkı süredir devam eden istismarda Gisele Pelicot'un eşi Dominique Pelicot ile birlikte 50 erkek cinsel saldırı suçlaması ile yargılanıyordu. 72 yaşındaki kadının kocası, Gisele'e uyuşturucu vermek, cinsel saldırıda bulunmak ve diğer adamları kendisine katılmaya davet etmek de dahil tüm bu korkunç suçlamalara yanıt verdi! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.nytimes.com/article/frenc...
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2020 yılında başlayan soruşturma, elde edilen deliller ışığında Fransa'nın gündemine oturdu. Toplu cinsel saldırı davasının sanığı, Dominique Pelicot, ilk kez ifade verdi.

2020 yılında başlayan soruşturma, elde edilen deliller ışığında Fransa'nın gündemine oturdu. Toplu cinsel saldırı davasının sanığı, Dominique Pelicot, ilk kez ifade verdi.

İşte, yaşananlar...

Fransa’daki Toplu Cinsel Saldırı Skandalına Dair Ayrıntılar 👇

Gisele Pelicot, bugüne kadar kendisine verilen ağır uyuşturucular nedeniyle hiçbir şey hatırlamadığını, fakat yıllarca açıklanamayan semptomlarla başa çıkmak zorunda kaldığını dile getirmişti.

Gisele Pelicot, bugüne kadar kendisine verilen ağır uyuşturucular nedeniyle hiçbir şey hatırlamadığını, fakat yıllarca açıklanamayan semptomlarla başa çıkmak zorunda kaldığını dile getirmişti.

Saç ve kilo kaybetti, hafıza kayıpları ve tutarsızlıklar yaşadı. Alzheimer ve beyin tümöründen korktu.

İntihar etmeyi düşündü, hayatı alt üst oldu!

İntihar etmeyi düşündü, hayatı alt üst oldu!

Gisele Pelicot, mahkeme salonunda 'Nasıl hayatta kaldığımı bilmiyorum dedi. 50 yıl boyunca güvendiği adam tarafından kendisine yapılan işkence karşısında şoke olan kadın, 'Güçlü bir çift olduğumuzu düşünüyordum. Mutlu olmak için her şeye sahiptik.' diyerek polisin elindeki kanıtlarla nasıl yüzleştiğini de mahkemede detaylı bir şekilde anlattı.

2020 yılında üç kadının eteklerinin altından görüntü almaya çalışınca polis, Dominique Pelicot hakkında soruşturma açtı!

2020 yılında üç kadının eteklerinin altından görüntü almaya çalışınca polis, Dominique Pelicot hakkında soruşturma açtı!

Soruşturma sırasında evde elektronik cihazlar ele geçirildi. Binlerce cinsel saldırı ve istismar videosu ile birlikte resimler de bulundu. Devam eden yıllarda elde edilen deliller aracılığıyla diğer şüpheliler tespit edildi. Böylece süreç hızlandı. Duruşma 5 profesyonel yargıç önünde gerçekleştiriliyor.

Dominique Pelicot dahil olmak üzere 26 ila 74 yaş aralığında 51 sanıktan Pelicot da dahil 48'i ağırlaştırılmış tecavüzle yargınlanıyor. Üstelik henüz kimliği belirlenemeyen 31 kişi daha bulunuyor.

Dominique Pelicot dahil olmak üzere 26 ila 74 yaş aralığında 51 sanıktan Pelicot da dahil 48'i ağırlaştırılmış tecavüzle yargınlanıyor. Üstelik henüz kimliği belirlenemeyen 31 kişi daha bulunuyor.

Pelicot ayrıca, kızının, gelinin ve eski gelininin de cinsel görüntülerini 'almak, kaydetmek veya iletmek' suçlarından da yargılanıyor.

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Bölge savcılığı, Dominique Pelicot'un 10 yıl süren istismara ilişkin korkunç detayları açıkladı: Pelicot, uyuşturucu verdiği karısına taciz ve cinsel saldırı anları bir de filme aldı!

Bölge savcılığı, Dominique Pelicot'un 10 yıl süren istismara ilişkin korkunç detayları açıkladı: Pelicot, uyuşturucu verdiği karısına taciz ve cinsel saldırı anları bir de filme aldı!

Dominique Pelicot, 17 Eylül'de başlayan duruşma sırasında ilk kez ifade verdi. Aleyhindeki tüm suçlamaları kabul etti.

Dominique Pelicot, "Bunu hak etmedi, bunu kabul ediyorum." dedi ve af diledi!

Dominique Pelicot, "Bunu hak etmedi, bunu kabul ediyorum." dedi ve af diledi!

Gözyaşları içinde ki adam, Gisele Pelicot'ta dönerek 'Yaptığım şeyden pişmanım ve affedilemez olsa bile af diliyorum.' dedi.

Pelicot'un ifadesinde "Ben de bu mahkemedeki diğerleri gibi bir tecavüzcüyüm." sözleri dikkat çekti!

Pelicot'un ifadesinde "Ben de bu mahkemedeki diğerleri gibi bir tecavüzcüyüm." sözleri dikkat çekti!

71 yaşındaki Dominique Pelicot, ifadesi sırasında diğer erkekleri de suçladı. 'Hepsi biliyordu, aksini söyleyemezler' dedi. Ayrıca zor bir çocukluk geçirdiğini, anne ve babasının birbirlerine saldırdıklarını belirtti. 9 yaşında cinsel saldırı kurbanı olduğunu söyleyen Dominique ayrıca,  'Bu travmatik olayların ağırlığını hep taşıdım. Böyle doğmuyorsunuz, böyle oluyorsunuz' sözlerini de ifadesine ekledi. 

Artık eski eşi olan Gisele'yi hâlâ çok sevdiğini söyledi ve ekledi: “Onu 40 yıl boyunca çok sevdim, 10 yıl boyuncaysa çok kötü sevdim.'

“Bunları dinlemek benim için çok zor. Bunları yapabileceğini aklımdan geçirmediğim bir adamla 50 yıl yaşadım. Ona tamamen güvenmiştim”

“Bunları dinlemek benim için çok zor. Bunları yapabileceğini aklımdan geçirmediğim bir adamla 50 yıl yaşadım. Ona tamamen güvenmiştim”

Gisele Pelicot, ayrıca mahkeme çıkışında alkışlar eşliğinde karşılandı!

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