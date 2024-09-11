Fransa’daki Toplu Cinsel Saldırı Skandalına Dair Ayrıntılı Flood: 72 Şüpheliden 50’si Yargılanacak!
Fransa’daki Toplu Cinsel Saldırı Skandalına Dair Ayrıntılı Flood: 72 Şüpheliden 50’si Yargılanacak!
Fransa'da, 10 yılı aşkın süredir eşine cinsel saldırı düzenlemekle suçlanan Dominique Pelicot'nun ve polisin bulduğu fotoğraf ve videolardan kimlikleri tespit edilen 72 kişiden 50'sinin yargılanma süreci devam ediyor. Twitter'da @AnnoyedAndMoody isimli bir kullanıcı olayı flood şeklinde detaylıca anlattı.
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Dünyanın gözü ve kulağı şu anda Fransa’daki bu büyük skandalın mahkemesinde. Fransız polisinin araştırmalarına göre, 71 yaşındaki Dominique Pelicot, 2011-2020 yılları arasında en az 50 farklı erkeği evine çağırarak eşine cinsel saldırıda bulundu.
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Dominique Pelicot, 2020 yılında bir markette kadınların eteğinin altından gizlice fotoğraflarını çekerken bir güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.
Olayın ardından yapılan polis incelemesinde Pelicot'un telefon ve bilgisayarında eşine ait cinsel saldırı görüntüleri ve fotoğraflar bulunmuştu.
İlaç etkisi altında olduğu için cinsel saldırılardan habersiz olan Gisele Pelicot, polisin olayı ortaya çıkararak hayatını kurtardığını söyledi.
Olayın ayrıntıları, Twitter'da @AnnoyedAndMoody isimli kullanıcı tarafından flood şeklinde detaylıca aktarıldı.
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Kullanıcı, duruşmaların ve delil toplama sürecinin kapsamını, mağdur Gisele Pelicot’un yaşadığı travmayı ve yargı sürecinin seyrini ayrıntılı bir şekilde paylaştı.
Şimdi sizi o flood ile baş başa bırakalım👇
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