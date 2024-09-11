Gülben Ergen, Narin'in Amcasının Silinen Whatsapp Mesajları Talebi Reddedilince İngilizce Yardım İstedi!
Gülben Ergen, Narin'in Amcasının Silinen Whatsapp Mesajları Talebi Reddedilince İngilizce Yardım İstedi!
Kaybından 19 gün sonra cansız bulunan Narin cinayetinde, tutuklu amca Salim Güran’ın silinen WhatsApp mesajları oldukça önemli bir noktaydı. META’nın WhatsApp yazışmaları talebini reddetmesi sonrası Gülben Ergen çareyi İngilizce paylaşım yapıp Mark Zuckerberg’i etiketlemekte buldu.
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19 gündür aranan, tüm ülkenin bir ümit bulunmasını beklediği güzel Narin, 8 Eylül sabahı evine 3 km uzaklıktaki dere yatağında ne yazık ki ölü bulundu.
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Çuval içinde cansız bedeni bulunan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Narin soruşturmasında kan donduran iddialar da ortaya atılmaya başlandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp küçük kızın bedenini gömdüğünü itiraf etmesinden sonra, amcanın sildiği WhatsApp mesajları daha da hayati önem taşımaya başladı.
Türkiye, vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin'in tutuklu amcasının sildiği yazışmalarına ulaşmak için META'ya başvurmuştu. Hepimiz buradan iyi bir haber geleceğini beklerken maalesef istediğimiz olmadı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; META, verileri vermeyi reddetti. Soruşturma için büyük önem arz eden mesajların "Uçtan uca şifreleme" yöntemi nedeniyle "WhatsApp dahil aradaki hiçbir tarafın bunları okuyamayacağı veya dinleyemeyeceği" belirtildi.
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Soruşturma seyri açısından önemli olan mesajların verilme talebi reddedilince tepki gösteren isimlerden biri de Gülben Ergen oldu.
Twitter (X) hesabı üzerinden Whatsapp ve Meta'nın resmi sayfalarını etiketleyen Ergen çareyi İngilizce paylaşımlar yapmakta buldu.
Ardından da META'nın kurucusu Mark Zuckerberg'i etiketleyerek sesini duyurmaya çalışan Gülben Ergen " Narin'in katilleri sessizlikle korunarak serbest kalırken, karanlık bir perde bu davayı örtüyor ve gerçeği gizliyor! Üç kız çocuğu babası olarak, masumları korumak ne demek, ilk elden anlıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.
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