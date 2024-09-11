Gülben Ergen, Narin'in Amcasının Silinen Whatsapp Mesajları Talebi Reddedilince İngilizce Yardım İstedi!

'Sayın Zuckerberg,

Tüm Türkiye milleti, hayatı en korkunç şekilde elinden alınan 8 yaşındaki #NarinGüran çocuğun vahşi cinayetinin acısını yaşıyor! Ama adalet parmaklarımızın arasından kayıp gidiyor... Amcası Salim Güran'ın, kendisine zarar verenleri ve hatta kız kardeşi Tülin'i bile örtbas etmek için eleştirel #WhatsApp mesajları sildiği iddia ediliyor! Narin'in katilleri sessizlikle korunarak serbest kalırken, karanlık bir perde bu davayı örtüyor ve gerçeği gizliyor!

Üç kız çocuğu babası olarak, masumları korumak ne demek, ilk elden anlıyorsunuz!

@Meta nin hükümetimizin bu WhatsApp mesajlarına erişim talebini reddettiğini duydum! Lütfen bu kararı yeniden gözden geçirmenizi rica ediyorum, çünkü bu bilgileri sağlamak hayat kurtarmaya ve başkalarını zarardan korumaya yardımcı olabilir. Bu talebin etkisi gizlilik endişelerinin ötesine geçiyor; kritik durumlarda güvenlik ve adaleti sağlamakla ilgili! Sizden, yalnızca bir ebeveynin bilebileceği aciliyetle #SalimGüran 'ün silinmiş mesajlarını Türk yetkililere iletmenizi rica ediyorum! Bu sadece verilerle ilgili değil; adaletle, gerçekle ve başkalarının aynı kaderi yaşamasını önlemekle ilgili! Karanlığı açığa çıkarma gücüne sahipsiniz! Dünya izliyor; lütfen daha fazla ışık kaybolmadan hemen harekete geçin..

Allah kızlarınıza ve ailenize uzun ömür versin!'