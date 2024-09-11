Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Gülben Ergen, Narin'in Amcasının Silinen Whatsapp Mesajları Talebi Reddedilince İngilizce Yardım İstedi!

Gülben Ergen, Narin'in Amcasının Silinen Whatsapp Mesajları Talebi Reddedilince İngilizce Yardım İstedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.09.2024 - 17:10

Kaybından 19 gün sonra cansız bulunan Narin cinayetinde, tutuklu amca Salim Güran’ın silinen WhatsApp mesajları oldukça önemli bir noktaydı. META’nın WhatsApp yazışmaları talebini reddetmesi sonrası Gülben Ergen çareyi İngilizce paylaşım yapıp Mark Zuckerberg’i etiketlemekte buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

19 gündür aranan, tüm ülkenin bir ümit bulunmasını beklediği güzel Narin, 8 Eylül sabahı evine 3 km uzaklıktaki dere yatağında ne yazık ki ölü bulundu.

19 gündür aranan, tüm ülkenin bir ümit bulunmasını beklediği güzel Narin, 8 Eylül sabahı evine 3 km uzaklıktaki dere yatağında ne yazık ki ölü bulundu.

Çuval içinde cansız bedeni bulunan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Narin soruşturmasında kan donduran iddialar da ortaya atılmaya başlandı.

Çuval içinde cansız bedeni bulunan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Narin soruşturmasında kan donduran iddialar da ortaya atılmaya başlandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp küçük kızın bedenini gömdüğünü itiraf etmesinden sonra, amcanın sildiği WhatsApp mesajları daha da hayati önem taşımaya başladı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp küçük kızın bedenini gömdüğünü itiraf etmesinden sonra, amcanın sildiği WhatsApp mesajları daha da hayati önem taşımaya başladı.

Türkiye, vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin'in tutuklu amcasının sildiği yazışmalarına ulaşmak için META'ya başvurmuştu. Hepimiz buradan iyi bir haber geleceğini beklerken maalesef istediğimiz olmadı.

Türkiye, vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin'in tutuklu amcasının sildiği yazışmalarına ulaşmak için META'ya başvurmuştu. Hepimiz buradan iyi bir haber geleceğini beklerken maalesef istediğimiz olmadı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; META, verileri vermeyi reddetti. Soruşturma için büyük önem arz eden mesajların "Uçtan uca şifreleme" yöntemi nedeniyle "WhatsApp dahil aradaki hiçbir tarafın bunları okuyamayacağı veya dinleyemeyeceği" belirtildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; META, verileri vermeyi reddetti. Soruşturma için büyük önem arz eden mesajların "Uçtan uca şifreleme" yöntemi nedeniyle "WhatsApp dahil aradaki hiçbir tarafın bunları okuyamayacağı veya dinleyemeyeceği" belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Soruşturma seyri açısından önemli olan mesajların verilme talebi reddedilince tepki gösteren isimlerden biri de Gülben Ergen oldu.

Soruşturma seyri açısından önemli olan mesajların verilme talebi reddedilince tepki gösteren isimlerden biri de Gülben Ergen oldu.

Twitter (X) hesabı üzerinden Whatsapp ve Meta'nın resmi sayfalarını etiketleyen Ergen çareyi İngilizce paylaşımlar yapmakta buldu.

Twitter (X) hesabı üzerinden Whatsapp ve Meta'nın resmi sayfalarını etiketleyen Ergen çareyi İngilizce paylaşımlar yapmakta buldu.
twitter.com

'Türkiye'de 8 yaşında bir kız çocuğu öldürüldü. Cinayeti çözmek için şüphelilerin silinmiş WhatsApp mesajlarına ihtiyacımız var. Adalet ve bu suçun çözümü için lütfen bizi dikkate alın.'

Ardından da META'nın kurucusu Mark Zuckerberg'i etiketleyerek sesini duyurmaya çalışan Gülben Ergen " Narin'in katilleri sessizlikle korunarak serbest kalırken, karanlık bir perde bu davayı örtüyor ve gerçeği gizliyor! Üç kız çocuğu babası olarak, masumları korumak ne demek, ilk elden anlıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

Ardından da META'nın kurucusu Mark Zuckerberg'i etiketleyerek sesini duyurmaya çalışan Gülben Ergen " Narin'in katilleri sessizlikle korunarak serbest kalırken, karanlık bir perde bu davayı örtüyor ve gerçeği gizliyor! Üç kız çocuğu babası olarak, masumları korumak ne demek, ilk elden anlıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.
x.com

'Sayın Zuckerberg,

Tüm Türkiye milleti, hayatı en korkunç şekilde elinden alınan 8 yaşındaki #NarinGüran çocuğun vahşi cinayetinin acısını yaşıyor! Ama adalet parmaklarımızın arasından kayıp gidiyor... Amcası Salim Güran'ın, kendisine zarar verenleri ve hatta kız kardeşi Tülin'i bile örtbas etmek için eleştirel #WhatsApp mesajları sildiği iddia ediliyor! Narin'in katilleri sessizlikle korunarak serbest kalırken, karanlık bir perde bu davayı örtüyor ve gerçeği gizliyor!

Üç kız çocuğu babası olarak, masumları korumak ne demek, ilk elden anlıyorsunuz!

@Meta nin hükümetimizin bu WhatsApp mesajlarına erişim talebini reddettiğini duydum! Lütfen bu kararı yeniden gözden geçirmenizi rica ediyorum, çünkü bu bilgileri sağlamak hayat kurtarmaya ve başkalarını zarardan korumaya yardımcı olabilir. Bu talebin etkisi gizlilik endişelerinin ötesine geçiyor; kritik durumlarda güvenlik ve adaleti sağlamakla ilgili! Sizden, yalnızca bir ebeveynin bilebileceği aciliyetle #SalimGüran 'ün silinmiş mesajlarını Türk yetkililere iletmenizi rica ediyorum! Bu sadece verilerle ilgili değil; adaletle, gerçekle ve başkalarının aynı kaderi yaşamasını önlemekle ilgili! Karanlığı açığa çıkarma gücüne sahipsiniz! Dünya izliyor; lütfen daha fazla ışık kaybolmadan hemen harekete geçin..

Allah kızlarınıza ve ailenize uzun ömür versin!'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın