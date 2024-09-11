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Ağlayarak Savunma Yaptı: Nihal Candan'ın Hakim Karşında Tek Tek Saydığı Mal Varlığı Kimseye Geçmedi!

Ağlayarak Savunma Yaptı: Nihal Candan'ın Hakim Karşında Tek Tek Saydığı Mal Varlığı Kimseye Geçmedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.09.2024 - 14:28

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Nihal ve Candan Kardeşler bugün 3. kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ağlayarak savunma yapan Nihal Candan'ın tek tek saydığı mal varlığını duyan hiç kimse duyduklarına inanamadı tabii.

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İşte Benim Stilim yarışmasıyla hayatımıza giren Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla hayatımıza giren Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından tutuklanan kardeşlerden Nihal Candan 6 Mart 2024’te cezaevinden tahliye olarak tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından tutuklanan kardeşlerden Nihal Candan 6 Mart 2024’te cezaevinden tahliye olarak tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.

Dolandırıcılık, suç örgütüne üye olmak ve sazan sarmalı kurmak gibi suçlarından yargılanan Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla tanınan Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenmişti.

Dolandırıcılık, suç örgütüne üye olmak ve sazan sarmalı kurmak gibi suçlarından yargılanan Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla tanınan Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenmişti.

Polat ailesiyle aynı anda ilk kez hakim karşısına çıkan Candan kardeşler bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Polat ailesiyle aynı anda ilk kez hakim karşısına çıkan Candan kardeşler bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Tahliye olur olmaz eski şatafatlı hayatına dönüş yapan Nihal Candan Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gelerek savunma yaptı.

Tahliye olur olmaz eski şatafatlı hayatına dönüş yapan Nihal Candan Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gelerek savunma yaptı.
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“İfade vermeye hazırım heyecandan bayılmazsam bir problem yok” diyen tutuksuz sanık diğer dava günlerinin aksine bu sefer siyah kombiniyle dikkat çekti.

“İfade vermeye hazırım heyecandan bayılmazsam bir problem yok” diyen tutuksuz sanık diğer dava günlerinin aksine bu sefer siyah kombiniyle dikkat çekti.

Detaylar:

Savunmasına “Ben burada bir suçlama göremiyorum. İddianameyi defalarca kez okudum. Avukatlarıma defalarca kez okuttum. İddianamede bana yönelik açık bir suçlama göremiyorum. Ben bir toplantıya katılmadım. Ben yanlış birisi ile 2021 yılında beraber oldum. Kendisini Kaan olarak farklı bir isimle tanıtan birisi bana gerçek mesleğini de söylemez" diyerek başlayan Candan şöyle devam etti:

Savunmasına “Ben burada bir suçlama göremiyorum. İddianameyi defalarca kez okudum. Avukatlarıma defalarca kez okuttum. İddianamede bana yönelik açık bir suçlama göremiyorum. Ben bir toplantıya katılmadım. Ben yanlış birisi ile 2021 yılında beraber oldum. Kendisini Kaan olarak farklı bir isimle tanıtan birisi bana gerçek mesleğini de söylemez" diyerek başlayan Candan şöyle devam etti:

'İddianamede örgüt lideri olarak bahsedilen Onur Apaydın kendisinin iş insanı olduğunu, aktif para kazanan biri olduğunu ve benden çok hoşlandığını söyledi. Ben o dönemde anksiyete problemleri yaşıyordum. Bu nedenle özel hayatım ile ilgili yanlış bir karar verdim. Ben hukuk fakültesini bitirdim. Ancak bu olay nedeniyle mesleğimi yapamıyorum. Bu çok uzun süren bir aşk hikayesi değil. Ben Onur Apaydın hakkında uzaklaştırma kararı alarak ayrıldım. Ben veganım. Bahsedilen toplantıların et restoranında yapıldığı söyleniyor. Orada uzun süre kalamam et yenildiği için midem bulanır. Toplantıların yapıldığı söylenilen yer bir et restoranı. Benim araç satışı ile ilgili olaylar hakkında bilgim yoktur. Şu an evliyim Faruk Çiçek isimli kişiyle ama o da bana boşanma davası açtı. Teşekkürler Türkiye. Benim araç verilmesi ve dolandırıcılık olayı hakkında bir bilgim yok. Çok zor bir süreç yaşadım. 5 ay boyunca. Biraz sesli konuşup sizi ürkütüyorsam affedersiniz hakim bey” 

“Ölümcül bir hastalık ile boğuşuyorum. Yemek yiyemiyorum. 28 kilodan bu hale geldim çok şükür" diyerek savunma anında ağlamaya başlayan Nihal Candan mal varlığını da tek tek saydı.

“Ölümcül bir hastalık ile boğuşuyorum. Yemek yiyemiyorum. 28 kilodan bu hale geldim çok şükür" diyerek savunma anında ağlamaya başlayan Nihal Candan mal varlığını da tek tek saydı.

Tutuksuz yargılanan Nihal Candan'ın "Mal varlığım bir iki çanta bir iki ayakkabı olabilir. Bunları da bana eşim sağlıyordu. Ailecek maddi olarak çok zor durumdayız bu olaylardan dolayı” demesi de kimseye geçmedi tabii.

Tutuksuz yargılanan Nihal Candan'ın "Mal varlığım bir iki çanta bir iki ayakkabı olabilir. Bunları da bana eşim sağlıyordu. Ailecek maddi olarak çok zor durumdayız bu olaylardan dolayı” demesi de kimseye geçmedi tabii.

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